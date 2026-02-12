Las Valencianas de Juncos defendieron su cancha con autoridad, mientras que las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce necesitaron cinco parciales para imponerse el miércoles en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

En la cancha Rafael G. Amalbert, Juncos sumó los tres puntos disponibles al derrotar 25-18, 25-19, 18-25, 25-22 a las Pinkin de Corozal. Con ventaja de 2-1 en sets, ambos equipos empataron a 20 en el cuarto parcial antes de que las locales hilvanaran cuatro tantos consecutivos, incluyendo un ataque zaguero de Haley Bush y una ejecución de Naya Gross, para despegarse 24-20. El encuentro cerró con error en el servicio de Ivania Ortiz.

Bush lideró la ofensiva con 25 puntos, seguida por Gross con 21 y Leandra Mangual con 16. Juncos dominó 72-55 en ataques. Corozal contó con 18 unidades de Ortiz y 17 de Lindsay Krause y Jordan Iliff. Las junqueñas mejoraron a 3-7 con nueve puntos, quintas en la tabla, mientras Corozal permanece tercero con 5-4 y 15 puntos.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz, Manatí sorprendió a las Criollas de Caguas al imponerse 26-28, 25-18, 25-19, 13-25, 16-14. Las Atenienses desperdiciaron ventaja de 14-12 en el quinto set, pero aprovecharon dos errores consecutivos de Caguas para sellar el triunfo.

Valeria Flores, de Caguas, remata ante la defensa de Manatí. ( Suministrada )

Emily Elliot encabezó a Manatí con 35 puntos y Chareika Carrión añadió 14. Génesis Collazo sumó 21 por Caguas, que rescató un punto y quedó con 6-4 y 18 unidades, segundo en la clasificación. Manatí mejoró a 3-6 con 12 puntos, cuarto lugar.

En la cancha Salvador Dijols, Santurce mantuvo su invicto al superar 25-13, 25-22, 23-25, 14-25, 17-15 a las Leonas de Ponce. Las Cangrejeras avanzaron a 7-0 con 19 puntos. Neira Ortiz lideró con 16 tantos, mientras Helena Grozer, Tamara Otene y Kara McGhee aportaron 14 cada una. Jordan Wilson destacó con 28 por Ponce.