A sabiendas de que dos derrotas pondrían en riesgo sus aspiraciones, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) armó un equipo de mayor estatura para la segunda ventana clasificatoria para la Copa del Mundo FIBA 2027.

La Selección Nacional sufrió dos dolorosas derrotas el 28 de noviembre y el 1 de diciembre ante Jamaica, en gran parte porque carecía de hombres grandes capaces de defender la pintura.

El dirigente Carlos González contará en esta ocasión con una renovada escuadra, que incluirá a figuras como el centro George Conditt IV y el delantero cubano Ysmael Romero, cuando reciban a Canadá el 26 de febrero y a Bahamas el 1 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

“Tenemos a los jugadores esta vez. Estaban participando en ligas extranjeras en ese momento y era complicado para ellos venir, pero siempre han dicho que quieren jugar con Puerto Rico”, aseguró el licenciado Yum Ramos, presidente de la FBPUR, a Primera Hora .

En el inicio de los clasificatorios al Mundial, Puerto Rico no convocó a Conditt IV, de 6’11″ de estatura, porque se encontraba en China, mientras que Romero, de 6′9″, estaba en Filipinas y no pudo venir luego de recibir la invitación a última hora tras la baja de Tai Odiase por un esguince de tobillo.

Como consecuencia, el Equipo Nacional no tuvo el mollero necesario para detener en la zona pintada a unos jamaiquinos que llegaron al Clemente decididos a dar el palo.

Sin embargo, Conditt IV y Romero no son las únicas nuevas caras que sumó el gerente general Carlos Arroyo al seleccionado para esta segunda ventana. La Selección Nacional también añadió talento joven con la inclusión de Alfonso Plummer y Ramses Meléndez, ambos integrantes de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Plummer está militando en la Liga del Adriático con el club Bosna Royal después de su salida de la ACB de España. En ese torneo, donde compiten equipos de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte, promedia 15.3 puntos por partido. Meléndez, por su parte, acumula una media de 10.8 unidades por encuentro con los Capitanes de Ciudad México en la G League.

Ramses Meléndez durante su debut con la Selección Nacional en un juego amistoso contra República Dominicana. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

“A Plummer lo estamos trayendo de lejísimo. Estamos sumamente contentos con la convocatoria que tenemos y los muchachos tienen un gran compromiso. Saben que es una ventana bien importante para nosotros porque nos jugamos la vida. Tenemos mucha presencia debajo del canasto y en el perímetro al traer a Plummer y Stephen Thompson. Es un equipo bien variado con jugadores que lo darán todo para sacar ambas victorias”, señaló Ramos.

Además de Conditt IV, Romero, Plummer y Meléndez, fueron convocados Zakai Zeigler, Gary Browne, Tjader Fernández, Stephen Thompson, Ángel Matías, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz y Arnaldo Toro. Solo Zeigler, Fernández, Browne, Thompson, Piñeiro, Ortiz y Toro estuvieron presentes en la primera ventana, mientras que Gian Clavell, Alex Morales, Jordan Cintrón y Christian Negrón quedaron fuera de la convocatoria.

El presidente de la FBPUR explicó que Clavell no estaba disponible, ya que se sometió el mes pasado a una cirugía en el hombro derecho debido a una lesión que sufrió durante su primera práctica en Grecia con el club AEK Athens. Otras figuras de renombre como los hermanos Markus y Jordan Howard, así como Ethan Thompson y Phillip Wheeler tampoco hicieron el corte por sus compromisos en el exterior.

“Markus tiene juego en la Euroliga y Jordan está en China. Cuando los jugadores están en China es bien complicado traerlos porque es un viaje de más de 30 horas. Es un reto para un evento como este, pero mantenemos comunicación con ambos. Siempre han dicho que quieren participar, pero pues”, detalló Ramos.

“Lo mismo pasa con Phillip Wheeler: sigue siendo parte del programa y se ha convocado, pero tiene otros eventos en la G League. Ethan tiene un two-way (contrato de dos vías) con Indiana, ese sí que no puede venir”, abundó.

Markus continúa en la ACB con el Baskonia, mientras que Jordan está de regreso en la NBL de China con el Hangzhou Jingwei. Ambos podían haber sido las bujías ofensivas de Puerto Rico si hubiesen estado disponibles, pues lideran a sus respectivos equipos en el departamento de anotación. En cambio, Wheeler está activo con el Osceola Magic, filial del Magic de Orlando en la G League, y Thompson ha estado jugando tanto en la NBA como en su liga de desarrollo con los Pacers de Indiana.

Los boricuas están obligados a ganar estos próximos dos juegos, ya que a raíz de las derrotas ante Jamaica, comparte con los bahameños el sótano del Grupo B con marca de 0-2. Los canadienses y los jamaiquinos están en el tope con 2-0. Los boletos ya están disponibles en PRTicket.com.