El juego entre el Inter Miami e Independiente del Valle, programado para este viernes en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, fue pospuesto para el 26 de febrero tras el astro argentino Lionel Messi sufrir una lesión previo el esperado partido, confirmó VRDG Entertainment a Primera Hora a través de un comunicado.

Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles, Fort Lauderdale, Florida, debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo (hamstring), que sufrió en Ecuador durante un amistoso contra el Barcelona SC la semana pasada. Su regreso a los entrenamientos dependerá de su recuperación en los próximos días.

“La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con una molestia y, por eso, salí antes de terminar. Junto a la gente de la organización y el club, decidimos suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y que podamos visitarlos pronto”, dijo Messi en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Lionel Messi tras posponerse el partido del Inter Miami en Puerto Rico. @primerahora pic.twitter.com/e5UVjPSVVK — Joseph Reboyras (@Reboyras_) February 11, 2026

El club tenía previsto viajar el jueves a Puerto Rico para una sesión de entrenamiento abierta al público en el Loubriel. Sin embargo, el juego ahora se llevará a cabo el próximo jueves, 26 de febrero, a las 8:00 p.m. Del mismo modo, la práctica abierta el pública será el miércoles, 25 de febrero, a las 6:00 p.m. VRDG Entertainment informó que los boletos originales para ambos eventos son válidos para estas nuevas fechas.

El encuentro, para el que el Gobierno de Puerto Rico invirtió $4.3 millones, forma parte del 2026 Champions Tour, una gira de pretemporada que el club empezó en Sudamérica tras proclamarse campeón de la MLS. Se esperaba que el evento tuviera un impacto de unos $19 millones en la isla.