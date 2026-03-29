Houston. El boricua Carlos Correa y el mexicano Isaac Paredes impulsaron dos carreras cada uno y encendieron una sexta entrada de ocho anotaciones para los Astros de Houston, que se impusieron el sábado 11-9 sobre los Angels de Los Ángeles.

En desventaja por 6-4, los Astros empataron el juego con un sencillo de Correa y un error del receptor de los Angels, Logan O’Hoppe, en un tiro. Houston tomó la delantera con un sencillo de Christian Walker.

Los Astros castigaron al relevista dominicano de los Angels Walbert Ureña (0-1) con seis carreras y cuatro hits en una sola entrada.

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Houston amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras del dominicano Yainer Díaz y un doble de dos anotaciones contra la pared del jardín derecho por parte de Jake Meyers para poner el encuentro 11-6.

Las ocho carreras son la mayor cantidad anotada por Houston en la sexta entrada desde que hizo 10 contra los Dodgers de Los Ángeles el 4 de julio.

Houston perdía 6-0 en la quinta, pero un doble de dos carreras de Paredes sacó del juego al abridor de los Angels, Reid Detmers.

Kai-Wei Teng (1-0) debutó con los Astros en la quinta entrada.

El venezolano Oswald Peraza y el cubano Jorge Soler conectaron jonrones en entradas consecutivas para poner el juego 3-0. Nolan Schanuel pegó un jonrón de tres carreras en la novena para apretar la pizarra a 11-9. Los Angels ahora tienen ocho jonrones como equipo, la mayor cifra de las Grandes Ligas.

Por los Angels, los cubanos Jorge Soler de 2-1 con una anotada y dos producidas, Yoán Moncada de 3-0. El venezolano Peraza de 4-3 con dos anotadas.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-1 con una anotada. El cubano Yordan Álvarez de 3-2 con una anotada. El mexicano Paredes de 4-1 con dos anotadas y dos producidas. El boricua Correa de 5-2 con una anotada y dos producidas. El dominicano Yainer Díaz de 5-1 con una anotada y dos impulsadas.