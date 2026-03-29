Carlos Correa empuja dos carreras y los Astros remontan ante los Angels
El puertorriqueño empató el juego con un sencillo en la parte baja de la sexta entrada.
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Houston. El boricua Carlos Correa y el mexicano Isaac Paredes impulsaron dos carreras cada uno y encendieron una sexta entrada de ocho anotaciones para los Astros de Houston, que se impusieron el sábado 11-9 sobre los Angels de Los Ángeles.
En desventaja por 6-4, los Astros empataron el juego con un sencillo de Correa y un error del receptor de los Angels, Logan O’Hoppe, en un tiro. Houston tomó la delantera con un sencillo de Christian Walker.
TIE GAME! pic.twitter.com/VwgOUyPe1p— Houston Astros (@astros) March 29, 2026
Los Astros castigaron al relevista dominicano de los Angels Walbert Ureña (0-1) con seis carreras y cuatro hits en una sola entrada.
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Houston amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras del dominicano Yainer Díaz y un doble de dos anotaciones contra la pared del jardín derecho por parte de Jake Meyers para poner el encuentro 11-6.
Las ocho carreras son la mayor cantidad anotada por Houston en la sexta entrada desde que hizo 10 contra los Dodgers de Los Ángeles el 4 de julio.
Houston perdía 6-0 en la quinta, pero un doble de dos carreras de Paredes sacó del juego al abridor de los Angels, Reid Detmers.
Kai-Wei Teng (1-0) debutó con los Astros en la quinta entrada.
El venezolano Oswald Peraza y el cubano Jorge Soler conectaron jonrones en entradas consecutivas para poner el juego 3-0. Nolan Schanuel pegó un jonrón de tres carreras en la novena para apretar la pizarra a 11-9. Los Angels ahora tienen ocho jonrones como equipo, la mayor cifra de las Grandes Ligas.
Por los Angels, los cubanos Jorge Soler de 2-1 con una anotada y dos producidas, Yoán Moncada de 3-0. El venezolano Peraza de 4-3 con dos anotadas.
Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-1 con una anotada. El cubano Yordan Álvarez de 3-2 con una anotada. El mexicano Paredes de 4-1 con dos anotadas y dos producidas. El boricua Correa de 5-2 con una anotada y dos producidas. El dominicano Yainer Díaz de 5-1 con una anotada y dos impulsadas.