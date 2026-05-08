Oklahoma City. Chet Holmgren y Shai Gilgeous-Alexander anotaron 22 puntos cada uno, y el Thunder de Oklahoma City arrolló el jueves 125-107 a los Lakers de Los Ángeles para tomar una ventaja de 2-0 en las semifinales de la Conferencia del Oeste.

Ajay Mitchell sumó 20 puntos y Jaren McCain agregó 18 para el Thunder, campeón defensor, que mejoró a una foja de 6-0 en los playoffs. Los Lakers serán anfitriones del tercer partido el sábado.

Los Lakers volvieron a carecer del campeón anotador Luka Doncic, quien está fuera por tiempo indefinido debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. También echaron de menos al alero Jarred Vanderbilt, el alero suplente que se dislocó el dedo meñique de la mano derecha durante el segundo cuarto del primer encuentro.

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OKC had a trio of 20-PT scorers in Game 2!



Chet: 22 PTS

SGA: 22 PTS

Mitchell: 20 PTS



Thunder take a 2-0 series lead in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/eQKNQCd3Bz — NBA (@NBA) May 8, 2026

Además, tres jugadores de los Lakers terminaron con cinco faltas, lo que limitó su agresividad en el tramo final del partido.

El escolta de los Lakers Austin Reaves, quien tuvo problemas con su tiro en el primer compromiso, anotó 31 puntos al acertar 10 de 16 tiros de campo en el segundo. LeBron James, quien aportó 27 puntos en el primer partido, consiguió 23 en esta ocasión.

Los Lakers estaban arriba 63-61 al inicio del tercer cuarto, Gilgeous-Alexander se enredó con Reaves y le señalaron su cuarta falta.

Tras la revisión, se elevó a falta flagrante de primer grado por el movimiento de continuación de Gilgeous-Alexander. A Alex Caruso de Oklahoma City le marcaron una falta técnica mientras se aclaraba la situación.

Gilgeous-Alexander salió del partido con los Lakers arriba 65-61, pero el Thunder reaccionó y tomó el control sin él. En un contraataque, Holmgren encontró a Jaylin Williams llegando por detrás.

Williams encestó un triple y recibió una falta. Su tiro libre puso al Thunder arriba 85-74.

El Thunder superó a los Lakers 32-15 mientras Gilgeous-Alexander estuvo fuera en el tercer cuarto para llevarse una ventaja de 93-80 al iniciar el cuarto. Los Lakers recortaron la ventaja de Oklahoma City a cinco en el último periodo antes de que el Thunder volviera a despegarse.