Unas 1,000 personas de todas las edades acudieron al Coliseo Roberto Clemente la noche del viernes para presenciar una fogosa práctica del Equipo Nacional de baloncesto masculino a escasos días de que inicie su participación en el Torneo de Clasificación Olímpica.

La escuadra puertorriqueña busca regresar a unos Juegos Olímpicos por primera vez desde el 2004 en Atenas, Grecia. De la misma manera que hace 19 años, el conjunto intentará ganarse ese derecho frente a sus compatriotas durante el torneo que tendrá como escenario el Coliseo José Miguel Agrelot del 2 al 7 de julio.

¿Qué impresión de llevaron algunos de los asistieron a la sesión del viernes?

“Se ven bien. Me hubiese gustado que estuviera Julian Strawther en el equipo, pero tiene otros intereses en Denver (Nuggets)”, dijo Jesús González, de San Juan.

Unas 1,000 personas acudieron al Coliseo Roberto Clemente. ( Nahira Montcourt )

El primer compromiso de Puerto Rico será el 3 de julio contra Bahréin. Al día siguiente enfrentará a Italia. Mientras tanto Grupo A están Lituania, México y Costa de Marfíl. Los cuatro mejores adelantarán a las dos semifinales y la final sería el domingo.

“Lituania está complicado, pero a Italia se le puede dar un buen juego. El asunto es que estamos acostumbrados a la guerrilla, mientras que esos equipos mueven bien el balón y meten el tiro a distancia. Nos hace falta un Larry Ayuso”, sostuvo González. “Entiendo que ninguno de los que tenemos ahora lo hace de una manera consistente”.

Los espectadores apreciaron al equipo realizar jugadas ofensivas y defensivas a media cancha bajo las ordenes de Carlos González y Rafael “Pachy” Cruz mientras el gerente general Carlos Arroyo observaba con atención.

Luego, se llevaron a cabo unos partidos intra escuadra de 25 minutos.

Tremont Waters dirige la ofensiva durante una jugada. ( Nahira Montcourt )

“Lo que he visto me gusta”, indicó Carlos Ocasio, capitán del Equipo Nacional de baloncesto en silla de ruedas. “Tienen buena comunicación en ambos lados de la cancha, pero me hubiese gustado ver más tirados, tal vez un Ángel Matías. Le veo buenas oportunidades si se comunican”.

Ocasio también señaló que los equipos europeos representarán los mayores retos.

“Italia está duro porque conoce bien el fundamento y el estilo FIBA. Equipos así hay que defender porque meten la bola desde la línea de tres puntos y hay que saber cuál de esos jugadores meten ese tiro para defenderlos”, concluyó.