El equipo de 3x3 de baloncesto masculino cerró su participación en los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 con senda medalla de oro ante Venezuela.

Adrián Ocasio, Leandro Allende, Luis Daniel Cuascut y Luis Rivera fueron dominantes en el torneo, con victorias holgadas ante las Islas Vírgenes Británicas (21-5) y Colombia (21-2); y decisivas ante Uruguay (18-160 en cuartos de final y República Dominicana (21-19) en la semifinal. Su única derrota en la serie preliminar fue ante Venezuela (21-20), al que despacharon 20-18 en la contienda por la presea dorada.

El equipo jugó sus últimos partidos con un jugador menos, cuando desde el viernes Rivera tuvo que conformarse con ver los juegos desde las gradas luego de salir lesionado del hombre tras una falta antideportiva en el juego contra Colombia que no fue cantada por los árbitros.

“De verdad que no poder estar ahí es un dolor bien grande, porque estuve mucho tiempo compartiendo con ellos en las prácticas. Fue un proceso bien largo. Algo bien bonito. Esto es algo que me pasó y no estaba en mi control. Allá arriba motivé a la fanaticada y me metí en la cancha”, expresó ayer Rivera antes del juego por la medalla de oro.

Rivera perdió su final del torneo “shoot out” al que clasificó en la segunda posición.