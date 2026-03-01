Una decena de niños, niñas y jóvenes del residencial Enrique Zorrilla, en Manatí, recibieron clínicas gratuitas de baloncesto por parte de integrantes del equipo de los Osos del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La iniciativa fue organizada por la franquicia y se llevó a cabo en el mismo residencial, se indicó mediante comunicado de prensa.

La franquicia espera organizar eventos similares en el futuro. ( Suministrada )

“Con estos espacios seguimos impulsando nuestro compromiso genuino con nuestras comunidades buscando que nuestros jóvenes se sigan involucrando en actividades saludables y propiciar un desarrollo óptimo durante su crecimiento. De igual forma, agradecemos el apoyo que siempre nos brindan y sin duda, seguiremos buscando la forma de impactar más comunidades", expresó el dirigente de los Osos, Iván Ríos, en declaraciones escritas.

En la actividad participaron jugadores y cuerpo técnico de los Osos de Manatí, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias, además de ofrecer charlas motivacionales a cada niño y joven que se dio cita.

“Seguiremos con nuestra misión de seguir promoviendo y fomentando que cada niño cuente con estos espacios de desarrollo. Mantenerlos activos es una prioridad para nosotros y sobre todo que puedan seguir adquiriendo los buenos valores que fomenta el deporte y nuestra organización de los Osos de Manatí”, añadió Ríos.