Miami. Erik Spoelstra y el Heat de Miami acordaron una extensión de contrato, asegurando que el entrenador con más tiempo en el cargo en la historia de la franquicia siga aumentando los récords de su equipo durante muchos años por venir.

Spoelstra firmó una extensión de ocho años por valor de alrededor de $120 millones, el contrato más grande en la historia de la NBA en términos de valor total para un entrenador, según una persona con conocimiento del acuerdo que habló el martes con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos no fueron revelados públicamente.

ESPN Sources: Miami Heat coach Erik Spoelstra’s contract extension includes the most committed coaching money in history: eight-years, $120-plus million. pic.twitter.com/S7cX4a3gwW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2024

El contrato actual de Spoelstra expira después de esta temporada.

Spoelstra está en su decimosexta temporada como dirigente en propiedad del Heat y su temporada número 29 en general con la franquicia. Comenzó en la sala de video y eventualmente se convirtió en cazatalentos, entrenador asistente y luego en el sucesor cuidadosamente elegido por Pat Riley como entrenador en jefe en abril de 2008.

Spoelstra tenía 24 años cuando llegó a Miami. Ahora tiene 53 años y tres anillos de campeonato de la NBA, dos de ellos como entrenador en jefe de Miami. Ha llevado al Heat a las Finales de la NBA en seis ocasiones, incluida la temporada pasada.

Spoelstra es el segundo técnico actual con mayor antigüedad en la liga detrás de Gregg Popovich de San Antonio, quien está en su temporada número 28 como dirigente de los Spurs. Las 725 victorias de Spoelstra en la temporada regular lo ubican en el decimonoveno puesto en la historia de la NBA y sólo tres entrenadores (Popovich con los Spurs, Jerry Sloan con Utah y Red Auerbach con Boston) han ganado más juegos con una franquicia que Spoelstra con el Heat.

Spoelstra también es entrenador asistente de USA Basketball en este ciclo olímpico y será parte del personal del entrenador en jefe Steve Kerr en los Juegos Olímpicos de París este verano. Spoelstra probablemente estará entre los principales candidatos para hacerse cargo del equipo olímpico para el próximo ciclo que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Lo que nos importa es el sudor y el esfuerzo”, dijo Spoelstra antes de que comenzara esta temporada. “Se trata de cuando nadie está mirando. Tenemos un dicho en el Heat: ‘Hay belleza en la rutina, hay belleza en el sudor’. Eso es lo que sucede detrás de escena”.

Entre los aspectos más destacados de Spoelstra se encuentran una racha de 27 victorias consecutivas camino a un récord de 66-16 en la temporada 2012-13 (la racha ganadora fue la segunda más larga en la historia de la NBA), los títulos de la NBA de 2012 y 2013 con los equipos liderados por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, y nueve premios al entrenador del mes de la NBA. Durante el mandato de Spoelstra en Miami, ningún entrenador de la liga tiene más victorias en postemporada; tiene 109, 10 más de los que Kerr ha tenido con Golden State.

El Heat valora mucho la estabilidad, y pocas franquicias deportivas han disfrutado tanto en ese frente como Miami. Solo ha habido seis entrenadores en los 36 años de la franquicia; Ron Rothstein fue el entrenador original durante tres años, seguido por Kevin Loughery durante partes de cuatro años hasta que Alvin Gentry asumió el cargo de forma interina para terminar la temporada 1994-95.

Fue entonces cuando Riley llegó a Miami desde Nueva York. Entrenó hasta 2003, luego ascendió a Stan Van Gundy del puesto de asistente al puesto de entrenador en jefe. Van Gundy renunció 21 juegos en su tercera temporada, Riley regresó a la banca para llevar al Heat a su primer título de la NBA en 2006, y luego Riley se hizo a un lado nuevamente después de la campaña 2007-08 para darle el puesto a Spoelstra.

No ha habido otro cambio desde entonces. Spoelstra superó a Riley (454) como líder en victorias de la franquicia en diciembre de 2017 y ahora tiene casi tantas victorias como los otros cinco entrenadores del Heat combinados.

“Hemos tenido una estabilidad y consistencia increíbles a lo largo de los años”, dijo Spoelstra el otoño pasado, cuando se le preguntó cómo ha permanecido con el Heat durante tanto tiempo. “He sido muy afortunado de trabajar para quien trabajo”.