Pamela Rosado y Michelle González han tenido que esperar más de un año para cumplir su sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos cuanto el tiempo no está a su favor.

Rosado, capitana de la Selección Nacional de baloncesto femenino que ayer viajó hacia El Salvador para competir desde este miércoles en el torneo Centrobasket, cumplirá 35 años en abril, mientras que González tiene 31 años.

Ambas son las jugadoras con mayor experiencia en Equipo Nacional que retorna a la acción después de un año de inactividad debido al impacto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, jugar en las Olimpiadas de Tokio, aplazadas a julio de 2021, no significará una despedida para las canasteras del programa nacional ya que tienen en agenda continuar sus respectivas carreras.

“Yo voy año a año. Me siento bien físicamente en mis 34. Como le he dicho a todo el mundo, según como me sienta seguiré. Hasta ahora, no hay retiro de Pamela en el Equipo Nacional. Creo que hay Pamela para par de años si Dios lo permite - Pamela Rosado

“En mi cabeza todavía no existe esa palabra del retiro, aunque cuando pospusieron las Olimpiadas dije ‘wow, ya voy a tener 35’. Fue un poquito difícil pensar que iba estar un año inactiva, pero pude mantenerme”, dijo Rosado a este medio durante uno de los entrenamientos del equipo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Rosado ha sido uno de los rostros constantes y de impacto de la Selección Nacional femenina por casi dos décadas. Ha hecho historia con el quinteto, clasificando al primer Mundial en 2017 y a los Juegos Olímpicos el pasado febrero 2020. Se ha colgado medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, la primera en la historia del programa adulto, más otra presea dorada en los Panamericanos de Guadalajada 2011, y un bronce en la AmeriCup de 2017.

A nivel local, suma dos campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF). Como profesional, Rosado funge como maestra de educación física, mientras que González es licenciado en derecho y recientemente fue nombrada directora del programa nacional femenino de selecciones juveniles.

“Nosotros trabajamos, por lo que es un poco complicado dedicarse al Equipo Nacional, que necesita mucha atención. No es lo mismo jugar Baloncesto Superior que tienes un poco de break. Con el Equipo Nacional es 24\7”, indicó.

Michelle González forma parte del primer seleccionado de baloncesto femenino que se clasifica a unos Juegos Olímpicos. ( ANDRE KANG )

Para González, la pandemia le dio tiempo a recuperarse completamente de una operación en la rodilla. Si las Olimpiadas 2020 se hubieran dado, habría estado lista para jugar un mes antes, pero sin el pensamiento de que iba a ser un torneo, el más importante de su carrera, de despedida.

Voy a seguir jugando profesional como quiera. Ahora mismo, no he tenido tiempo de pensar qué voy a hacer con la Selección Nacional (después de Tokio). Pero, definitivamente, me quedan muchos años como profesional. Creo que me puedo dar dos años más, mientras el área laboral me lo permita - Michelle González

Aún no ha ponderado la idea de su vida fuera de la selección debido a su compromisos fuera del equipo pero asegura que su carrera profesional continuará después de los Juegos Olímpicos.

“Obviamente, ir a unas Olimpiadas es un cierre de oro para cualquier carrera, pero yo no estoy lista todavía para retirarme. Me siento bien físicamente. Puedo darme bastantes años de jugar”, agregó.

La Selección Nacional feminana tendrá su primer torneo del año con el Centrobasket, donde defenderán su campeonato de 2018. Antes de Tokio, también jugará en la AmeriCup, posiblemente en Puerto Rico.