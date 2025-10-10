Los Ángeles. Paul Pierce, exjugador de la NBA, fue arrestado el martes por la noche bajo sospecha de conducir ebrio en una autopista de Los Ángeles, después de que se le halló dormido al volante, según informó la policía estatal.

Los agentes de la Patrulla de Caminos de California respondieron alrededor de las 10:40 de la noche a un accidente de tráfico no relacionado, que involucró a múltiples vehículos en los carriles hacia el norte de la autopista 101 de Estados Unidos. Las autoridades cerraron cuatro de los seis carriles para investigar, informó la agencia en un comunicado de prensa.

Cuando se reabrieron los carriles, aproximadamente una hora después, los agentes vieron un vehículo Range Rover detenido en la carretera, al sur del accidente. Pierce estaba dormido al volante, y los policías “notaron signos de deterioro por alcohol”, por lo que llevaron a cabo una investigación por conducir aparentemente ebrio, según el comunicado de prensa.

El exdeportista fue arrestado por un cargo menor de conducir bajo la influencia del alcohol, que será revisado por el fiscal de la ciudad de Los Ángeles.

Pierce no respondió de inmediato a un mensaje que solicitaba sus comentarios.

El basquetbolista jugó para los Celtics de Boston durante 15 temporadas, y más recientemente para los Clippers de Los Ángeles, antes de retirarse en 2017. También jugó para los Nets de Brooklyn y los Wizards de Washington.

Diez veces elegido al Juego de Estrellas y nombrado en 2008 el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, Pierce fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2021.

Pierce fue recientemente coanfitrión de Speak, un programa de debate deportivo en Fox Sports que fue cancelado en julio de 2025.