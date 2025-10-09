Las excanasteras Esmary Vargas, Yesenia Méndez y Miriam “Betty” Segarra encabezan el grupo de seis figuras que formarán parte de la clase 2025 del Salón de la Fama del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Estas destacadas personalidades serán exaltadas el próximo jueves, 16 de octubre, en una actividad que se llevará a cabo en el Museo del Deporte en Guaynabo a partir de las 4:00 p.m.

Será la tercera edición de este evento que premia la trayectoria de las principales figuras del baloncesto femenino puertorriqueño por sus ejecutorias tanto a nivel local como en el plano internacional.

PUBLICIDAD

Junto a Vargas, Méndez y Segarra serán exaltados Juan Cruz Resto, Modesto Jiménez Porto y Myrna Lora Cruz.

“Este año tendremos una excelente clase, tres jugadoras y tres propulsores. La selección no fue sencilla por la gran cantidad de figuras merecedoras de reconocimiento. Ya tenemos a los seis elegidos y ahora nos enfocamos en la gala que se celebrará en una semana”, dijo Luis G. Miranda Ramos, presidente del BSNF.

La selección de la clase estuvo a cargo del comité de exaltación. El mismo está compuesto por Miranda Ramos, Lcda. Yanira Liceaga, Jeanc Rodríguez, Natalia Meléndez, Gerardo ‘Jerry’ Batista, Víctor M. Coll González y Jorge Francisco ‘Paquito’ Rodríguez.

“Cada exaltación es un recordatorio de cuánto ha crecido el baloncesto femenino, y de las jugadoras y propulsores que abrieron el camino”, comentó Liceaga, directora de operaciones del BSNF.