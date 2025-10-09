El lanzador boricua José Berríos continuará aportando al desarrollo de jóvenes peloteros en la isla con la construcción de un nuevo complejo deportivo en Bayamón, que será inaugurado a principios del próximo año como parte de las iniciativas de su Fundación La Makina.

El centro, que estará localizado en Flamboyán Gardens, contará con tres parques de béisbol, una caja de bateo al aire libre, otra techada y un gimnasio donde se planea ofrecer diversos programas de la fundación, además de torneos, actividades y eventos comunitarios.

José Berríos abrirá un complejo deportivo en Bayamón como parte de las iniciativas de la Fundación La Mákina. ( Suministrada )

A través de tres de sus principales programas, la fundación del lanzador de los Blue Jays de Toronto ha realizado 25 eventos desde principios de año, reafirmando su compromiso de inspirar, apoyar y transformar vidas.

Más de 1,500 jóvenes participaron en estas iniciativas desarrolladas entre febrero y julio. Con las Clínicas Challenger, Girls At Bat y Clínicas RBI como ejes principales, la Fundación La Makina recorrió diversos pueblos de la isla, entre ellos San Juan, Cataño, Las Piedras, Barceloneta, Guayama, Ceiba, Naguabo, Santa Isabel, Mayagüez y Toa Baja, llevando oportunidades, aprendizaje y esperanza a cada comunidad.

“El trabajo que hemos realizado este año es muy especial para nosotros, porque no solo nuestra organización sigue creciendo, sino también el impacto que generamos en la comunidad”, expresó Sammy Zapata, director ejecutivo de la Fundación La Mákina. “José, nuestro equipo y yo estamos sumamente felices con los resultados de todas las clínicas y eventos que hemos celebrado. Nuestro objetivo es brindar herramientas y orientación a cada uno de los jóvenes que impactamos. Manténganse atentos, porque tenemos muchos más eventos y proyectos en camino”.

Fuera de Puerto Rico, la fundación también ha logrado extender su labor internacionalmente con la realización de varios eventos en Canadá bajo la iniciativa “El Dream”. Esta propuesta busca inspirar y apoyar a comunidades en el extranjero, reafirmando el compromiso de la organización con un alcance que trasciende fronteras.

Esto es solo el comienzo de un proyecto bien especial establecido por Berríos. Ahora mismo la fundación espera cerrar el año con oportunidades benéficas y eventos familiares. Recientemente, el lanzador fue nominado por su equipo para el premio de Roberto Clemente que se le atribuye al jugador con el mejor ejemplo que encarna el carácter, los valores y la filantropía de la leyenda del béisbol.