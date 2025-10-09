Nueva York. La histórica temporada de Aaron Judge y su gran octubre no fueron suficientes para los Yankees de Nueva York, cuyo último título de la Serie Mundial se ha convertido en un recuerdo lejano.

La decimasexta temporada consecutiva de Nueva York sin un campeonato terminó con una derrota 5-2 el miércoles por la noche ante los Blue Jays de Toronto, quienes ganaron la Serie Divisional de la Liga Americana 3-1 y avanzaron a un enfrentamiento por el campeonato contra Seattle o Detroit.

Judge bateó .500 (13 de 26) con siete carreras impulsadas y cuatro bases por bolas en siete juegos de postemporada, incluyendo .600 (9 de 15) con un jonrón, seis carreras impulsadas y cuatro bases por bolas contra los Blue Jays. Un año después de perder una Serie Mundial en cinco juegos contra los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees se quedaron a 10 victorias del título y siguen buscando su vigésimoctavo campeonato.

Corriendo en la primera base cuando Cody Bellinger terminó el juego con un ponche, Judge caminó lentamente hacia el dugout de los Yankees y giró la cabeza para ver a los Blue Jays celebrar en el cuadro interior de Nueva York.

Ahora con 33 años y quizás al borde de su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Judge ha tenido ocho viajes insatisfactorios a los playoffs en 10 temporadas en las Grandes Ligas.

En lugar de sumarse a la colección de campeonatos de los Yankees junto a Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Yogi Berra, Mickey Mantle y Derek Jeter, Judge permanece en la misma categoría que Don Mattingly y Dave Winfield, conocidos por la ausencia de hielo en sus dedos durante su estancia en el Bronx.

Aaron Judge meets the media after Game 4 of the ALDS.

Judge ganó su primer título de bateo de la Liga Americana con un promedio de bateo de .331, 114 carreras impulsadas y 53 jonrones, alcanzando los 50 por cuarta vez. Está en camino al Salón de la Fama con un promedio de bateo de .294 en su carrera y 368 jonrones, y tiene un promedio de bateo de .235 en postemporada con 17 jonrones y 41 carreras impulsadas en 65 juegos.

Un año después de ganar el título de la División Este de la Liga Americana y de perder cinco juegos en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees tuvieron un récord ganador por 33.ª temporada consecutiva, pero terminaron segundos detrás de Toronto en la división y se recuperaron para ganar su Serie de Comodines al mejor de tres contra Boston después de perder el primer partido.

Los Blue Jays superaron a Nueva York 34-19 y en jonrones 9-4, una sorpresa para una ofensiva que lideró las ligas mayores con 274 jonrones y anotó el 50.2% de sus carreras en jonrones, un porcentaje histórico en las Grandes Ligas, según Elias Sports Bureau.

Y al igual que el año pasado, la defensa precipitó la derrota. El segunda base Jazz Chisholm Jr. permitió que el roletazo de Andrés Giménez se le escapara del guante, lo que resultó en un error en lugar de convertirlo en una doble matanza que cerrara la entrada, y Nathan Lucas conectó un sencillo de dos carreras con dos outs ante Devin Williams para una ventaja de 4-1 en la séptima.

El juez parecía sombrío cuando regresó al dugout después de poncharse en su último turno al bate del año.

Su equipo de apoyo necesita una renovación. La efectividad del bullpen de Nueva York, de 4.37, ocupa el puesto 23 entre 30 equipos, y su rotación abridora, aparentemente su punto fuerte, tuvo problemas contra los Blue Jays, ya que Luis Gil, Max Fried y Carlos Rodón duraron ocho entradas combinadas con una efectividad de 16.88.

El primera base Paul Goldschmidt y el jardinero Trent Grisham pueden convertirse en agentes libres junto con Williams, Luke Weaver, Tim Hill y Ryan Yarbrough, además del lanzador Paul Blackburn, el jugador de cuadro Amed Rosario y el jardinero Austin Slater.

Es probable que Cody Bellinger rechace su opción de jugador de $25 millones a favor de una compra de $5 millones, y los Yankees probablemente rechazarán una opción de $5 millones sobre el lanzador derecho frecuentemente lesionado Jonathan Loáisiga.

Gerrit Cole, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2023 que se sometió a una cirugía Tommy John el 11 de marzo, espera regresar al montículo de las Grandes Ligas en mayo.

Fried, Rodón, Cam Schlittler, Cole y Gil parecen estar listos para formar una rotación potente, con Clarke Schmidt posiblemente regresando de una cirugía Tommy John a finales de la temporada. Pero el bullpen necesitará una reconstrucción en torno a David Bednar y Fernando Cruz.

Y la parte baja del orden al bate es preocupante: los bateadores de 7-8-9 batearon apenas .224 con un OPS de .687. El campocorto Anthony Volpe, quien jugó con un hombro lesionado, bateó .212 durante la temporada y .192 en los playoffs con 16 ponches en 26 turnos al bate.