Detroit. Las estrellas de los Tigers de Detroit dieron un paso al frente cuando más se les necesitaba.

Enfrentando la eliminación y perdiendo 3-0 ante los Mariners de Seattle en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el miércoles, los bates dormidos de los Tigers finalmente despertaron y forzaron un quinto partido de vida o muerte este viernes en Seattle.

Detroit anotó todas sus carreras después de la cuarta entrada en la victoria por 9-3 sobre los Mariners. Las nueve carreras de los Tigres fueron su mayor cantidad en un partido de postemporada desde que anotaron 13 en el sexto juego de la Serie Mundial de 1968.

La victoria contribuyó a la victoria desde todos los ángulos de la alineación. Pero fueron los All-Stars Riley Greene, Javier Báez, Gleyber Torres y Zach McKinstry quienes impulsaron el entusiasmo.

Greene, que no había conectado hits en sus 11 turnos al bate anteriores, lanzó un cohete de alivio por encima de la cerca del jardín derecho-central para darle a los Tigers una ventaja de 4-3 en el sexto.

Greene conectó un roletazo en sus dos primeras salidas y recibió algunos abucheos después de esos turnos antes de conectar un jonrón tras un slider colgado de Gabe Speier.

El jonrón de 454 pies fue el segundo más largo de la carrera de Greene, tanto en temporada regular como en postemporada, y el más largo en Comerica Park desde el jonrón de 453 pies de Gleyber Torres el 29 de agosto de 2023.

“Hace tiempo que no bateaba una pelota así”, dijo Greene sobre su primer jonrón en postemporada. “Se siente muy bien y quiero hacerlo más a menudo”.

Greene lideró a los Tigers con 36 jonrones, pero se desplomó en la recta final cuando Detroit desperdició una gran ventaja en la División Central de la Liga Americana y terminó un juego detrás de Cleveland.

“Es un chico duro. Ha tenido que aguantar mucho”, comentó el mánager AJ Hinch. “Lo pongo a jugar todos los días. Está en el medio de la alineación. Le dan órdenes y aparece con fuerza justo cuando lo necesitas. Así que eso fue un gran cambio”.

Báez, quien no estuvo en la lista de postemporada de Detroit la temporada pasada debido a una lesión, impulsó cuatro carreras. Su cuadrangular de dos carreras coronó la sexta entrada, que también anotó cuatro carreras, y que dio a los Tigres una ventaja de 7-3. El campocorto puertorriqueño solo había impulsado una carrera y conectó un extrabase en esta postemporada antes del miércoles.

“Creo que cuando todo encaja, el pitcheo, el bateo y todo lo que hacemos como equipo, podemos ser realmente peligrosos”, opinó Báez.

Torres, quien había anotado solo una carrera en la postemporada a pesar de batear primero o segundo en el orden, contribuyó con un jonrón solitario y llegó a base tres veces.

McKinstry había tenido 1 de 19 en la postemporada antes de su salida de tres hits el miércoles, incluido un sencillo productor.

“No fueron solo los grandes cambios”, dijo Hinch. “Me encantan. Pero también hay algunos sencillos”.

Poner la pelota en juego fue algo que a los Tigers les costó hacer contra los Guardianes en la Serie de Comodines y de nuevo en esta serie. Su ofensiva se había ponchado más veces que cualquier otro equipo de playoffs. Eso cambió el miércoles, ya que solo se poncharon tres veces.

“Batear es contagioso, y no batear también es contagioso”, sostuvo el primera base Spencer Torkelson, quien conectó dos hits y anotó una carrera.

Ahora, los Tigres deben regresar a Seattle. Pero contarán con su as, Tarik Skubal, en el montículo. Buscarán ganar impulso ofensivo durante el proceso.

“Tenemos que encontrar la manera de marcar antes”, señaló Torres. “Sé que (Skubal) es increíble, pero tenemos que ayudarlo”.