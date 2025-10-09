La olímpica boricua Ashleyann Lozada (2-0, 1 KO’s) subirá por primera vez a un cuadrilátero en Puerto Rico como profesional el próximo 23 de octubre, cuando enfrente a la estadounidense Melissa Parker (20-1, 18 KO’s) en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, de San Juan.

La pelea, pactada a diez asaltos por el campeonato Latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 122 libras, marcará el regreso de Lozada a la isla tras un año cosechando triunfos en el profesionalismo.

La primera boxeadora olímpica puertorriqueña debutó en febrero pasado con una victoria por decisión unánime en Flint, Míchigan, y luego consiguió un contundente triunfo en junio durante el fin de semana del Salón de la Fama Internacional del Boxeo en Verona, Nueva York, al despachar a su oponente en menos de dos minutos.

Su combate será parte de la coestelar de la cartelera “Big Time Boxing”, presentada por Salita Promotions en colaboración con Universal Promotions y transmitida en directo por DAZN.

El evento será encabezado por un explosivo duelo por el título NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso superligero (140 libras), entre una de las máximas promesas de la división, Joshua James “Double J” Pagán (13-0, 4 KO’s), y el potente noqueador Maliek Montgomery (20-1, 18 KO’s).

La pelea, pactada a diez asaltos, representa una oportunidad crucial para ambos, ya que el campeonato NABO abre la puerta hacia una futura contienda por un título mundial.

“Me siento muy bendecido y honrado de regresar a Puerto Rico para otra gran pelea contra un oponente hábil, experimentado y digno”, expresó Pagan en declaraciones escritas. “Estos son los momentos con los que cualquier peleador que aspira a ser campeón mundial sueña, y voy a aprovecharlo al máximo. El 23 de octubre habrá fuegos artificiales en Puerto Rico”.

Por su parte, Kiria Tapia (7-0, 1 KO’s) también formará parte de la velada, aunque aún no se ha confirmado quién será su oponente.

Los boletos ya están disponibles en www.prticket.com