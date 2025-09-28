El prospecto boricua Juanmita López de Jesús salió complacido con su desempeño en su combate del sábado, en el que derrotó por decisión unánime en seis asaltos a su compatriota Luis Morales, aunque admitió a Primera Hora , que su rival no mostró la agresividad de costumbre.

Desde el segundo asalto en el escenario del Osceola Heritage Park, en Kissimmee, Florida, López de Jesús, que sumó su cuarto triunfo para mantener su invicto, sintió que el combate estaba encaminado a su favor.

“Rápidamente que impusimos nuestro ritmo en le segundo asalto, sabíamos que teníamos el combate bastante controlado. Mi esquina estaba contenta. Sabíamos que teníamos la ventaja”, compartió de Jesús López a este medio tras aterrizar en la isla este domingo.

El pensamiento lo reafirmó en el quinto capítulo cuando derribó a Morales a la lona con una combinación que finalizó con una zurda. “Al provocar la caída, sabíamos que teníamos como quiendice, el combate en el bolsillo”.

El púgil destacó que había esperado otro estilo de pelea por parte de Morales, que vio caer su récord a 4-2, con dos anestesiados.

“Pensamos que el oponente iba a presentar más pelea, que iba a venir más aguerrido, pero quizás al sentir las manos, uso sus recursos, sus habilidades, eso fue quizás lo que sorprendió. Normalmente, salía a presentar un combate fuerte y tuvimos que emplearnos un poco más para cerrar el paso y colocar nuestras manos nuevamente”, manifestó.

El peleador de 19 años aseguró que ejecutó a la perfección el plan trazado para esta reyerta, así como todo lo practicado en su campamento.

Juanmita Lopez catches Luis Morales slipping — drops him in Round 5 while Morales is busy complaining to the ref! 🚨 pic.twitter.com/SNyg4qZ5iN — ProBox TV (@ProBox_TV) September 28, 2025

Lo único fuera del libreto fue un cabezazo que recibió de Morales en el segundo asalto que le produjo una cortadura sobre la ceja derecha. Esa herida provocó que su promotora Top Rank cambié el plan de programarle otra pelea en lo que resta de año.

De acuerdo al director de Estrategia Hispana y Relaciones con Atletas en Top Rank, Gardy López, es posible que Juanmita vuelva al ensogado en enero 2026.

“Estamos haciendo los movimientos para que sea en Puerto Rico. Si no hubiese pasado la cortadura, posiblemente pudiéramos encontrar otra fecha para que hiciera otra pelea”, expresó López.

La primera a seis

Sobre su primer combate a seis vueltas, el peleador comentó que es muy parecido a sus pasadas tres peleas a cuatro capítulos.

“Es bastante parecido a los cuatro asaltos, solo esos dos round adicionales. Estábamos preparados por si teníamos que llegar a la distancia o si no íbamos por la vía rápida mejor aún. La mejor versión de Juanmita se va a ver poco a poco mientras más round tengamos”.

Su primera pelea a seis episodios coincidió, además, con la primera vez que su padre, el excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, lo observa en persona desde que el pasado febrero se convirtió en un boxeador profesional.

Sin embargo, Juanmita aseguró que su papá estuvo presente en sus más de 100 peleas como aficionado.

“Es bonito. Él solamente no había estado en tres combates, en los 120 y pico de aficionado él había estado. Es bastante familiar que él esté ahí, no era que él no había estado nunca... Es simplemente tener a la familia entera reunida”, contó.

“Estaba bien contento de lo que habíamos hecho, (estaba) bien orgulloso de su hijo”, sentenció.