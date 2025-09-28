Las Cangrejeras de Santurce llegan a la recta final de la fase regular del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) como líderes del torneo con marca de 9-3, cuando restan seis partidos por disputar.

La escuadra crustácea ha sabido imponer el sello de vigentes campeonas en una campaña marcada por el crecimiento en el nivel de juego de todas las franquicias.

El dirigente de las Cangrejeras, Fernando Casablanca, atribuyó el éxito al hecho de mantener el núcleo de jugadoras que le dio el título la pasada temporada, así como la química que han logrado establecer con la nueva refuerzo Oshlynn Brown.

“La clave ha sido repetir el mismo núcleo. La ventaja que tenemos sobre los demás equipos es que nos conocemos, sabemos de lo que somos capaces. Solo estaba centrarnos bien y encaminarnos en que todas las noches tenemos que venir a jugar porque es como si estuviéramos defendiendo el campeonato”, expresó Casablanca a Primera Hora el sábado previo al choque del Juego de Estrellas.

El Team Carrier, quinteto que dirigió Casablanca, se quedó con el duelo 115-100 frente al Team Emerald.

El técnico reconoció que la preparación previo a la campaña ha sido el mayor reto de su conjunto debido al tiempo limitado. Sin embargo, en lo que respecta al curso de torneo resaltó como desafío la ofensiva.

“Nosotros tenemos mucho espacio para mejorar, especialmente en el área ofensiva. Hemos sacado partido porque al defensa ha sido nuestra carta de presentación, pero ofensiva siempre hemos tenido mucho espacio. El hecho de entrenar poco nos ha hecho más difícil que estemos bien ofensivamente”, dijo Casablanca.

No obstante, el equipo tiene cuatro jugadoras que promedian dobles dígitos por partido.

“Aunque nos conocemos, tenemos que hacer nuevos sistemas, ajustarnos a la nueva jugadora y que ella se ajuste a nosotros, que, de hecho, lo ha hecho superbién”, comentó sobre Brown. Shae Kelley y Kamaria Mc Daniel repitieron como importadas.

Kelley lidera al conjunto en el departamento ofensivo con 16 puntos por cotejo. Suma 7.7 rebotes y 3.2 asistencias por encuentro. Brown domina en capturas con 8.3 por choque, mientras Dayshalee Salamán guía el área de asistencias con 5.9 por juego.

El dirigente mencionó también el liderato de figuras como Brianna Jones y Nairimar Vargas, así como la veteranía de Mari Plácido y Rita Acevedo.

“En una temporada tan competitiva porque los grupos han asumido el reto de subir su nivel, nos ha tocado a nosotros hacer el trabajo para mantenernos en la cima. Todos los apoderados y los grupos han dicho, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer lo mejor posible”, sostuvo.

Reconociendo la competitividad y su título de monarcas, las Cangrejeras ven esa presión como una motivación.

“La presión es un privilegio, siempre es bueno tener todos los días un poquito de presión para que saque la mejor cara de uno. En nuestro equipo, tener presión nos hace subir el nivel de cara al back to back”, manifestó.

En la tabla de posiciones continúan las Explosivas de Moca (8-4), Pollitas de Isabela (7-4), Gigantes de Carolina (7-6), Monarcas de Juana Díaz (6-6), Ganaderas de Hatillo (5-6), Atenienses de Manatí (5-6), Criollas de Caguas (5-7), Leonas de Ponce (4-8) y las Cafetaleras de Yauco (3-9).