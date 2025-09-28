El prospecto boricua Juanmita López de Jesús vivió el sábado una noche doblemente especial.

No solo salió victorioso en su primera pelea a seis asaltos, frente a su compatriota Luis Morales, sino que lo hizo por primera vez -desde que se convirtió en profesional el pasado febrero- frente a su padre, el excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López.

El joven de 19 años se impuso por decisión unánime a su compatriota Luis Morales en el Osceola Heritage Park, en Kissimmee, Florida, y mejoró su récord a 4-0, con tres nocauts.

Aunque la pelea llegó hasta el límite, el púgil cagüeño tiró a la lona a Morales (4-2, 2 KO’s), de 27 años, en el quinto asalto.

Juanmita Lopez catches Luis Morales slipping — drops him in Round 5 while Morales is busy complaining to the ref! 🚨 pic.twitter.com/SNyg4qZ5iN — ProBox TV (@ProBox_TV) September 28, 2025

De acuerdo a videos compartidos en redes sociales, la dupla de padre e hijo se fundieron en abrazos al verse previo a la batalla. Asimismo, guantearon como parte del calentamiento de López de Jesús.

La reyerta fue parte de la cartelera encabezada por el boricua Najee López y Kalvin Henderson. Najee venció por nocaut técnico al estadounidense en el quinto asalto para colocar su marca en 15-0-12 KO’s.