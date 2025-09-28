Adriana Díaz cae en la primera ronda del cuadro principal individual del China Smash 2025
La boricua volverá a la acción el martes en dobles femenino.
La tenimesista Adriana Díaz cayó el domingo en la primera ronda del cuadro principal de 64 jugadoras del China Smash 2025 frente a la japonesa y número 11 del escalafón mundial, Honoka Hashimoto.
Así las cosas, la boricua no adelantó a la vuelta de las mejores 32 del torneo, que otorga $2,050,000 en premios.
Hashimoto se alzó con el triunfo en el escenario del Shougang Park, Beijing, en cuatro parciales: 11-4, 6-11, 11-8 y 11-6.
La jugadora asiática mejoró su head-to-head invicto contra la utuadeña a 3-0.
Díaz volverá a la acción en la categoría de dobles femenino junto a la francesa Prothika Pavade.
El dúo enfrentará en la vuelta de las 32 a la alemana Xiaona Shan y la china NG Wing Lam, este martes a las 6:35 a.m., hora de la isla.
Las vencedoras adelantarán a la ronda de las 16 para medirse a las alemanas Elizabeta Samara y Bernadette Szocs.