Miami. Pete Alonso conectó un jonrón y un doble impulsor, Clay Holmes se combinó con tres relevistas para permitir solo un hit, y los Mets de Nueva York vencieron 5-0 a los Marlins de Miami el sábado, llevando su destino en los playoffs al último día de la temporada regular.

Los Mets (83-78) tienen el mismo récord que Cincinnati (83-78) en el último comodín de la Liga Nacional.

Debido a que los Reds tienen la ventaja en el desempate directo, Nueva York necesita que Cincinnati pierda el juego del domingo contra los Brewers para tener una oportunidad de llegar a la postemporada.

Holmes (12-8) permitió un hit en seis entradas con tres bases por bolas y un ponche. Brooks Raley y Tyler Rogers trabajaron cada uno una entrada perfecta antes de que el boricua Edwin Díaz consiguiera los tres outs para finalizar el juego.

El dominicano Eury Pérez (7-6) ponchó a un récord personal de 11 bateadores mientras permitía tres carreras y tres hits en 5.1 entradas.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Francisco Alvarez de 3-1 con una anotada. El dominicano Ronny Mauricio de 4-1.