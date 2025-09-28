Boston. Jamhai Jones conectó un sencillo de dos carreras para remontar un déficit temprano, y los Tigers de Detroit superaron el sábado 2-1 a los Red Sox de Boston, con lo cual se embolsaron un pasaje a los playoffs de la Liga Americana.

Menos de 24 horas después de que los Red Sox aseguraron su lugar en la postemporada, los Tigers reclamaron al menos un comodín.

El venezolano Keider Montero y cuatro relevistas mantuvieron a Boston en una carrera y siete hits. Tyler Holton (6-5) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria. Will Vest lanzó el noveno capítulo para su salvamento 23.

PUBLICIDAD

Los Tigers (87-74) lideraron la división por hasta 14 juegos en julio y aún mantenían una ventaja de 9.5 juegos el 11 de septiembre antes de perder 12 de 14 compromisos, lo que los dejó empatados con Cleveland (86-74).

Los Guardians, que estaban en cuarto lugar y a 15.5 juegos de distancia el 7 de julio, tienen un récord de 17-4 desde el 5 de septiembre y cuentan con el criterio de desempate a su favor respecto a Detroit.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1. El cubano Andy Ibáñez de 3-1. El puertorriqueño Javier Báez de 4-1 con una anotada.

Por los Red Sox, los venezolanos Wilyer Abreu de 4-1, Carlos Narváez de 4-1.