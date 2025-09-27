La tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz arranca este domingo su participación en el China Smash 2025, torneo que reúne a la élite mundial del tenis de mesa en Beijing.

En su debut, la utuadeña -número 21 del ranking mundial- se medirá a la japonesa Honoka Hashimoto, en la posición 11 del escalafón.

El duelo, programado como el octavo encuentro femenino de la primera ronda en el cuadro principal de 64 jugadoras en el escenario del Shougang Park.

Hashimoto domina el head-to-head con récord de 2-0. La última vez que se enfrentaron fue en el Qatar Open 2018. Para Díaz, el choque a la 1:20 a.m., hora de la isla, representa la oportunidad de conseguir su primera victoria ante la japonesa.

La boricua llega a Beijing tras una gesta histórica en el WTT Champions de Macao, a mediados de este mes, donde cayó 4-1 en octavos de final ante la número uno del mundo, la china Sun Yingsha.

Sin embargo, antes de esa derrota firmó una de las victorias más importantes de su carrera al superar, en cinco parciales, a la número cinco del mundo, Wang Yidi. Ese triunfo marcó la primera vez que la puertorriqueña venció a una jugadora china en un evento individual.