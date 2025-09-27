Nueva York. Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Ryan McMahon conectaron jonrones tempranos frente a Yomoyuki Sugano, y los Yankees de Nueva York vencieron a los Orioles de Baltimore 6-1 el sábado para mantener al menos una parte del liderato de la División Este de la Liga Americana antes del último día de la temporada regular.

Nueva York (93-68) ha ganado siete seguidos y 10 de 11, y tiene asegurado al menos un comodín. Los Yankees comenzaron el día empatados con Toronto, que recibió a Tampa Bay más tarde el sábado.

Cam Schlittler (4-3) ponchó a un récord personal de nueve en siete entradas sin permitir carreras y con solo dos hits. El novato derecho de 24 años tuvo una efectividad de 2.96 en 14 aperturas.

Jazz Chisholm Jr. de Nueva York salió después de ser golpeado en el brazo izquierdo por un lanzamiento a 96,8 mph de Grant Wolfram en la quinta. Los Yankees dijeron que las radiografías fueron negativas y se le realizará una tomografía computarizada.

Judge puso a los Yankees por delante con su vigésimo jonrón en la primera entrada de la temporada, un récord en las grandes ligas, su 53mo cuadrangular del año. Judge conectó el 49no vuelacercas de los Yankees en la primera entrada, dos más que la marca anterior establecida por Atlanta en 2023.

Stanton y McMahon se fueron profundo en la segunda para una ventaja de 3-0. Stanton tiene 453 jonrones en su carrera, superando a Carl Yastrzemski para quedarse solo en el puesto 40.

Judge y Stanton han conectado jonrones en el mismo juego 59 veces, con los Yankees ganando 52 de esos encuentros.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-0.