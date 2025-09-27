Anaheim, California. Mike Trout bateó dos jonrones, incluyendo un batazo que rompió el empate en la octava entrada, Kenley Jansen logró su salvamento número 29, y los Angels de Los Ángeles empujaron a los Astros de Houston al borde de la eliminación de los playoffs con una victoria de 4-3 el viernes por la noche.

Trout rompió el empate 3-3 con un cuadrangular solitario al jardín entre derecho y central frente al relevista de los Astros, Bryan King (5-4), en la octava.

Jansen ponchó a los tres bateadores en la novena, ganando un duelo de 10 lanzamientos con el hondureño Mauricio Dubón para terminar el juego, logrando el salvamento número 476 de su carrera, lo que coloca al derecho de 37 años a solo dos de Lee Smith para el tercer lugar en la lista de salvamentos de la historia del béisbol.

El zurdo de los Angelinos, Brock Burke (7-1), lanzó una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Los Astros, que desperdiciaron una ventaja de 3-0, están un juego detrás de Cleveland y Detroit por el último boleto como comodín de la Liga Americana, aunque ya sea los Guardians o los Tigers avanzarán a los playoffs como campeones de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland y Detroit también tienen desempates sobre Houston, por lo que los Astros tendrán que ganar sus dos últimos juegos y el equipo de la Central que no gane la división tendrá que perder dos veces para que los Astros se metan a la postemporada por noveno año consecutivo.

Christian Walker de los Astros inició una remontada de tres carreras en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario.

Trout abrió la parte baja de la cuarta con su jonrón número 24. Dobles consecutivos de Christian Moore y el dominicano Denzer Guzmán acercaron a los Angelinos a 3-2 en la quinta, y un sencillo impulsor de Chris Taylor en la séptima empató la pizarra a tres.

Por los Astros, los dominicanos Yainer Díaz bateó de 4-2 con una anotada, Jesús Sánchez de 1-0; los puertorriqueños Carlos Correa de 4-2, Victor Caratini de 1-0; el venezolano José Altuve de 3-0; los mexicanos Isaac Paredes de 4-0, Ramón Urías de 4-0; y el hondureño Mauricio Dubón de 4-0.

Por los Angelinos, el dominicano Denzer Guzmán bateó de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada; y el venezolano Luis Rengifo de 4-1.