Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño ofrecerá monólogo “Hablemos sobre Clemente”
La actividad libre de costo será este martes, a las 10:00 a.m., en conmemoración al aniversario 53 del hit 3,000.
El Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño invita al pueblo deportista a la conmemoración del 53 aniversario del hit 3,000 de Roberto Clemente.
La actividad comenzará a las 10:00 am este próximo martes 30 de septiembre.
Se estará presentando el monólogo Hablemos sobre Clemente del guionista Antonio Ramírez Córdova a cargo del Ingeniero Angel Caban y el artista Reinaldo Santana.
La misma se realizará en el Museo Biblioteca del Pabellón ubicado en el Estadio Sixto Escobar.
Entre otros ex compañeros de Clemente estarán Mako Oliveras y Marcial Andino Allen, mejor conocido por Canenita.
La misma es libre de costo y con estacionamiento gratis.