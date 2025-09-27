( Luis Ramos/ Archivo Histórico El Nuevo Día )

El Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño invita al pueblo deportista a la conmemoración del 53 aniversario del hit 3,000 de Roberto Clemente.

La actividad comenzará a las 10:00 am este próximo martes 30 de septiembre.

Se estará presentando el monólogo Hablemos sobre Clemente del guionista Antonio Ramírez Córdova a cargo del Ingeniero Angel Caban y el artista Reinaldo Santana.

La misma se realizará en el Museo Biblioteca del Pabellón ubicado en el Estadio Sixto Escobar.

Entre otros ex compañeros de Clemente estarán Mako Oliveras y Marcial Andino Allen, mejor conocido por Canenita.

La misma es libre de costo y con estacionamiento gratis.