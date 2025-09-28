El equipo Carrier, bajo el liderazgo de la canastera Nairimar Vargas, se llevó la victoria en el Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSN) al superar 115-100 al conjunto Emerald, capitaneado por India Pagán, este sábado en el Coliseo Roberto Clemente.

Nina de León, reconocida como la Jugadora Más Valiosa del choque, lideró la ofensiva con 28 unidades, tres rebotes y dos asistencias. Atinó ocho tiros de larga distancia.

Por el equipo Emerald, Aisha Sheppard fue la mejor con 23 unidades, siete capturas y tres asistencias.

Con un triple de Sheppard, el equipo Emerald tomó ventaja de doble dígito, 26-11, restando 4:36 minutos del primer capítulo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el conjunto Carrier respondió con un canasto de larga distancia de Talia Von Oelhoffen y cuatro tiros de larga distancia consecutivos de De León, para reducir la ventaja. Aun así, Emerald se mantenía al frente, 26-23.

El primer periodo concluyó 34-32 a favor de Emerald, pese a los cinco triples de De León.

En el segundo parcial, Carrier logró tomar el control momentáneo del marcador, pero Emerald reaccionó para empatar en varias ocasiones.

Con la pizarra 58-55 y 2:20 minutos por jugar, Kaela Hilaire acertó para igualar el choque.

La primera mitad cerró con el conjunto Emerald dominando 64-58.

Al llegar al tercer periodo, Emerald mantenía la ventaja mínima, 69-68. Sin embargo, un canasto de Geovana Ríos Mora le dio a Carrier el comando, 71-69.

La respuesta llegó de inmediato con un triple de Leigha Brown, que devolvió la delantera al conjunto Emerald, 72-71.

El duelo volvió a empatarse a 72 puntos, pero a partir del minuto seis, el equipo Carrier tomó el control y concluyó el tiempo 93-83.

El equipo Carrier tomó una cómoda ventaja de 108-88. Un triple de Vargas amplió aún la diferencia, 111-90. Con un sólido trabajo colectivo, que incluyó risas, el equipo aseguró la victoria.