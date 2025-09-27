Cuando restan siete choques de la fase regular de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), el nombre de Nina de León comienza a sonar con fuerza en las conversaciones sobre las principales candidatas a alcanzar el premio de Novata del Año.

Su impacto inmediato con las Pollitas de Isabela, tanto en la ofensiva como en el liderazgo dentro del tabloncillo, ha colocado a la armadora en el panorama.

La natural de Carolina promedia nueve puntos, 5.4 rebotes y 6.1 asistencias por cotejo en 11 duelos. Isabela ocupa el tercer puesto en la tabla con marca de 7-4.

A De León no le asusta la presión que conlleva estar en la discusión del galardón.

“No siento presión porque si está para mí, está para mí. No trabajo para eso, trabajo para traer el campeonato con mi equipo. Si eso viene sería un plus y estaría agradecida. Nada más estar en las conversaciones para recibir el premio, lo tomo como una bendición”, compartió a Primera Hora el sábado en el Coliseo Roberto Clemente, previo al Juego de Estrellas del BSNF, en el que fue elegida por Nairimar Vargas.

Otras figuras candidatas al premio podrían ser Zaida González de las Cafetaleras de Yauco, Ariel Jones de las Ganaderas de Hatillo y Denise Solís de las Criollas de Caguas.

Más allá de los números, la joven, de 22 años, aseguró que su liderazgo, es un factor beneficioso en sus tareas. La fortaleza, a su vez, ha sido bien recibido en su equipo.

“Aporto mi liderazgo, siento que las chicas se dejan llevar. Tenemos un equipo que deja el corazón en la cancha todos los días”, dijo la canastera con años de experiencia en la NCAA División I.

En sus cuatro años de bachillerato en Comunicación entre la Austin Peay State University, en Tennessee y la University of the Incarnate Word en San Antonio, Texas, junto a su año en University of Texas, la carolinense registró 8.4 unidades, 4.5 capturas y 3.5 asistencias.

Mientras De León realizaba una certificación en salud en el año académico 2024-25 -en la última universidad mencionada- obtuvo el premio a la Novata del Año de la Conferencia Americana. En ese momento, promedió nueve puntos, 5.1 rebotes, cinco asistencias y 2.6 robos.

El peso de la historia

La armadora reconoce también el peso de la historia de la franquicia de Isabela, tetracampeona en el periodo de 1993-1996.

Las Pollitas regresaron al BSNF la pasada campaña 2024, por lo que admitió que el quinteto trabaja con la meta de devolver el nombre del equipo a la élite del BSNF.

“Tenemos corazón, tenemos orgullo, sabemos que las Pollitas antes han ganado tres campeonatos corridos. El coach nos habla de esas cosas y queremos estar ahí de nuevo. Poner el nombre allá arriba ha sido un reto, pero debemos seguir”, agregó.

El próximo partido de Isabela será este lunes en su hogar, Coliseo José “Buga” Abreu, frente a las Explosivas de Moca.

Más allá del BSNF, De León, que vistió el uniforme de la Monoestrellada en el 2019 con la selección juvenil y en el 2021 con la adulta, confía que la experiencia en su isla le abra puertas en el baloncesto europeo.