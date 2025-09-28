La racha de ocho apariciones consecutivas de los Astros de Houston en los playoffs terminó el sábado por la noche en la segunda entrada de su victoria por 6-1 sobre los Angels de Los Ángeles.

Los Astros ingresaron al campo del Angel Stadium con un rayo de esperanza, ya que los Guardians de Cleveland y los Rangers de Texas estaban empatados al llegar a la novena entrada en Progressive Field.

Pero con Christian Walker en el plato en la parte alta de la segunda entrada en Anaheim, el jardinero de los Guardians CJ Kayfus fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas en la parte baja de la novena para darle a Cleveland una victoria de 3-2 sobre los Rangers. Así aseguraron el último lugar en los playoffs de la Liga Americana para los Guardians y eliminando a los Astros.

Esta será la primera vez que los Astros (86-75) se pierdan la postemporada desde 2016. Hicieron siete viajes consecutivos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre 2017 y 2023, ganando cuatro banderines y un par de títulos de Serie Mundial (2017 y 2022) durante ese período.

De hecho, el final de la temporada del domingo contra los Angels será apenas el cuarto juego desde el inicio de la temporada 2015 en el que los Astros quedarán fuera de la contienda por los playoffs.

“Quiero disculparme con la afición de Houston por no estar a la altura; no es a lo que están acostumbrados”, dijo el boricua de los Astros, Carlos Correa. “Están acostumbrados a ver los playoffs y lo esperan con ansias cada año”.

“No pudimos lograrlo este año, pero les prometemos a nuestros aficionados de Houston que esta pretemporada será de mucho trabajo. Vamos a mejorar, y el año que viene será inolvidable”, agregó.

Houston comenzó la temporada sin dos de sus mejores jugadores de 2024, ya que el tercera base Alex Bregman firmó un contrato de agente libre con los Red Sox de Boston y el jardinero Kyle Tucker fue cambiado a los Cubs de Chicago.

Los Astros perdieron a su mejor toletero, Yordan Álvarez, por lesiones durante gran parte de la temporada y varios otros jugadores clave (el cerrador Josh Hader, el campocorto Jeremy Peña y el tercera base Isaac Paredes entre ellos) por lesiones en la recta final.

"Aprendimos mucho sobre nuestro equipo a través de la adversidad y los desafíos, pero nos mantuvimos unidos y luchamos. Se necesitaron 161 para eliminar a este equipo. Otro equipo lo habría hecho hace mucho tiempo: se ganan 86 partidos sin muchos de nuestros jugadores principales, pero al mismo tiempo ganamos 86 partidos porque algunos de nuestros jugadores más jóvenes nos han llevado hasta aquí. Así que eso te dice el carácter y el talento que tenemos dentro de esta organización", comentó el mánager boricua de Houston, Josué “Joe” Espada

Houston todavía estaba en la búsqueda de un quinto título consecutivo de la División Oeste de la Liga Americana, empatado con Seattle antes de una gran serie de tres juegos contra los Mariners el 19 de septiembre. Pero los Astros fueron barridos en casa por Seattle y perdieron dos juegos más ante los Athletics (no mantuvieron la ventaja en ninguna de las cinco derrotas consecutivas) para caer cinco juegos atrás en la carrera por la división.

Tuvieron la oportunidad de empatar tres partidos con los Guardians y los Tigers de Detroit el viernes por la noche, pero no pudieron mantener una ventaja inicial de 3-0 y perdieron 4-3 ante los Angels para permanecer un juego detrás de los dos equipos de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland y Detroit tienen criterios de desempate sobre Houston, por lo que los Astros necesitaban ganar sus dos últimos partidos y que los Guardians o los Tigers perdieran los dos últimos para extender su racha de playoffs. Pero Cleveland y Detroit ganaron el sábado para asegurar su pase a la postemporada.

“Esa es una reunión, una conversación que no quieres tener con tu equipo”, expresó Espada, sobre su discurso posterior al partido. “Esta es mi octava temporada, y esto nunca había sucedido. Pero sucedió hoy (sábado)”.

“Le dije a este equipo que estoy muy orgulloso de ellos, porque hemos pasado por mucho. Tenemos jugadores que no deberían estar en el campo ahora mismo, que están lesionados, pero que juegan con dolor, con lesiones, porque lo desean para nuestra ciudad, lo desean para sus compañeros, y ese es el corazón de un campeón”, añadió.

Walker, quien conectó dos jonrones solitarios el sábado por la noche, cree que la ausencia de Houston de la postemporada será una aberración, no el comienzo de una espiral descendente para la franquicia.

“Esto es horrible. Duele, sin duda. Invertimos mucha energía y emoción, sangre, sudor y lágrimas en la temporada”, dijo Walker. “Sentí que con este equipo, hay muchos momentos especiales que podrían suceder en esta sala, así que es una lástima no poder demostrarlo en la postemporada.