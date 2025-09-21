El campeón boricua Oscar “Pupilo” Collazo cumplió el sábado con lo esperado y defendió con un nocaut técnico sus títulos frente al filipino Jayson Vayson, en una pelea que no trajo mayores complicaciones, aseguró el propio puertorriqueño a Primera Hora .

Collazo, que retuvo sus campeonatos en las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine tras la esquina del retador tirar la toalla en el séptimo asalto, reconoció que el único instante en que sintió un golpe a considerar fue en el cuarto asalto, cuando Vayson lo conectó en el abdomen.

“Me dio un golpecito bueno que me llegó, pero pude lidiar con él, nadie lo notó. Fue en el cuarto salto y supimos ajustarnos para que no nos diera más nada”, explicó el púgil con foja invicta de 13 victorias y 10 anestesiados.

Oscar Collazo defendió sus títulos ante Jayson Vayson. ( Suministrada )

Para Collazo, fue su sexta defensa de la OMB y la segunda de las fajas de la AMB y The Ring Magazine.

El boricua detalló que en la quinta vuelta notó que el retador no tenía el mismo aguante. Así las cosas, no perdió tempo en seguir instrucciones y poner en práctica lo ejecutado en su campamento.

De acuerdo al portal CompuBox, Collazo le pegó 134 golpes, lo que representa el 40% de sus 335 lanzados, mientras Vayson apenas conectó 99, el 22% de sus 453 puños al cuerpo.

“Ya estábamos trabajando y colando las manos que queríamos. Se veía que él estaba bajando la intensidad y pudimos hacer lo que queríamos. Mi esquina también lo vio y ahí fue que dijimos, ‘vamos a apretar ahora’. En el séptimo asalto apretamos y lo paramos”, contó.

Aunque aseguró que el peleador filipino (14-2-1, 8 KO’s) llegó con una estrategia sólida, Collazo admitió que nunca se complicó en el ring. En la reyerta que se llevó a cabo en el Fantasy Springs de Indio, California, no hubo sorpresas.

“No me complicó, vino a pelear. No todo el tiempo vamos a tener un rival fácil. Vamos a tener gente que nos haga trabajar y sabíamos eso, no era una sorpresa. Tiraba sus golpes bien y vino con una buena estrategia, vino bien y eso lo queríamos nosotros para llamar la atención del público y eso hicimos. No nos complicamos, pero sí fue una pelea intensa”, comentó el boxeador de 28 años.

El campeón villalbeño, que disfrutó del respaldo de fanáticos boricuas y de distintas partes, ya mira hacia el futuro con la mira en la unificación de títulos en 2026.

Aunque ahora descansará, expresó que su intención es que su próximo combate sea uno unificatorio con el campeón de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Melvin Jerusalem, o con el monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Pedro Taduran.

“Estamos haciendo la diferencia en los pesos bajitos. Estamos llegando a los ojos del mundo que queríamos llegar y poco a poco se nos está dando. Gracias a mi equipo de trabajo que lo están haciendo muy bien, llevándome a las peleas que son y a los lugares que son”, sentenció Collazo.