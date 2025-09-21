Los Ángeles. Shohei Ohtani lanzó su cuadrangular número 53 para empatar en el liderato de la Liga Nacional, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron el sábado por la noche una desventaja temprana de cuatro carreras en una victoria de 7-5 sobre los Giants de San Francisco.

El jonrón de dos carreras de Max Muncy en la primera entrada acercó a Los Ángeles a 4-2. Michael Conforto también conectó un cuadrangular y Tommy Edman bateó un jonrón que rompió el empate para los Dodgers, que ya están en los playoffs, ganaron su cuarto partido consecutivo y lideran la División Oeste de la Liga Nacional por cuatro juegos sobre San Diego con siete por jugar.

Ohtani se igualó con el toletero de Filadelfia Kyle Schwarber cuando conectó su cuadrangular número 53, un batazo de 403 pies al jardín izquierdo en la sexta entrada.

Fue el jonrón 29 de Ohtani en el Dodger Stadium esta temporada, un récord de la franquicia. Superó su propia marca de 28 del año pasado, cuando terminó con un récord personal de 54 en el camino a ganar su tercer premio MVP y el primero en la Liga Nacional.

San Francisco se mantuvo a cuatro juegos detrás de los Mets de Nueva York por el último comodín de la Liga Nacional, con Arizona y Cincinnati también por delante de los Giants.

Por los Giants, el boricua Heliot Ramos de 5-2 con una anotada. Los dominicanos Rafael Devers de 5-1 con una anotada y una producida, Willy Adames de 3-1 con una anotada y Jerar Encarnacion de 2-1.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-1 con una producida.