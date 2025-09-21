La Selección Nacional de voleibol Femenino cayó el sábado en cinco parciales ante México en el Norceca Final Six, en Guadalajara, por lo que este domingo jugará por la medalla de bronce contra República Dominicana.

El choque será a las 4:00 p.m.

Puerto Rico, que ya había perdido en el inicio del certamen ante las mexicanas en cinco sets, sufrió otro revés por 25-18, 21-25, 25-19, 20-25, 12-15.

En el tercer parcial, con el partido nivelado a un set por bando, dos ataques consecutivos de Decelise Champion impulsaron a Puerto Rico a una escapada 19-13 que marcó el ritmo. Las boricuas llegaron al punto de set 24-18 con un bloqueo sobre Jocelyn Urias y cerraron el parcial 25-19 tras un error en el servicio de México.

En el cuarto set, México resistió la presión boricua, que logró un avance de 7-1 para empatar el marcador a 15. Las anfitrionas se recuperaron tras el empate a 17 y retomaron el control con un bloqueo sobre Champion, despegándose 23-19. Cerraron el parcial 25-20 con un servicio directo de Melanie Parra, forzando el set decisivo.

En el quinto y último parcial, México selló la victoria 15-12 y avanzó a disputar el oro contra Estados Unidos.

Champion se destacó con 21 puntos; 19 en ataques y dos en bloqueos. Neira Ortiz le siguió con 19 unidades y Valeria Vázquez sumó 12 tantos.

Por México, sobresalió Sofía Maldonado Díaz con 26 puntos.

México superó a Puerto Rico en servicios directos (8-5), mientras las boricuas dominaron en bloqueos (17-12).