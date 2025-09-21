Allanis Navas, María González, Cristian Encarnación y Diego Rosich clasifican al Mundial de Voleibol de Playa
Ambas parejas boricuas salieron victoriosas en los cuartos de final del torneo clasificatorio de Norceca.
Puerto Rico contará con representación tanto femenina como masculina en el Mundial de Voleibol de Playa, luego de que Allanis Navas, María González, Cristian Encarnación y Diego Rosich poncharan este sábado sus boletos en el torneo clasificatorio de Norceca, celebrado en Punta Cana, República Dominicana.
La justa mundialista se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre en Adelaida, Australia.
“Este es un logro histórico para el voleibol de playa de Puerto Rico. Cristian y Diego, al igual que Allanis y María, nos llenan de orgullo al clasificar al Mundial en ambas ramas y demostrar que tenemos el talento y la disciplina para competir al más alto nivel. En el caso de Allanis y María, ellas son un proyecto al que hemos dado seguimiento y asignado presupuesto, porque creemos en su potencial y en la capacidad que tienen de poner a Puerto Rico en el mapa internacional”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, en declaraciones escritas.
En el caso de Navas y González, aseguraron su espacio este sábado con un triunfo sobre Tára Austin y Taylor Buckner, representantes de Islas Vírgenes, en los cuartos de final del certamen clasificatorio. Las boricuas disputarán las semifinales el domingo.
Encarnación y Rosich, por su parte, derrotaron a los mexicanos Miguel Sarabia y Jorman Osuna en los cuartos de final de la rama masculina para obtener el ansiado pase al Mundial. Al igual que Navas y González, los varones también irán el domingo en busca de un espacio en la final del torneo clasificatorio.