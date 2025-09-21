Puerto Rico contará con representación tanto femenina como masculina en el Mundial de Voleibol de Playa, luego de que Allanis Navas, María González, Cristian Encarnación y Diego Rosich poncharan este sábado sus boletos en el torneo clasificatorio de Norceca, celebrado en Punta Cana, República Dominicana.

La justa mundialista se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre en Adelaida, Australia.

“Este es un logro histórico para el voleibol de playa de Puerto Rico. Cristian y Diego, al igual que Allanis y María, nos llenan de orgullo al clasificar al Mundial en ambas ramas y demostrar que tenemos el talento y la disciplina para competir al más alto nivel. En el caso de Allanis y María, ellas son un proyecto al que hemos dado seguimiento y asignado presupuesto, porque creemos en su potencial y en la capacidad que tienen de poner a Puerto Rico en el mapa internacional”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, en declaraciones escritas.

En el caso de Navas y González, aseguraron su espacio este sábado con un triunfo sobre Tára Austin y Taylor Buckner, representantes de Islas Vírgenes, en los cuartos de final del certamen clasificatorio. Las boricuas disputarán las semifinales el domingo.

Encarnación y Rosich, por su parte, derrotaron a los mexicanos Miguel Sarabia y Jorman Osuna en los cuartos de final de la rama masculina para obtener el ansiado pase al Mundial. Al igual que Navas y González, los varones también irán el domingo en busca de un espacio en la final del torneo clasificatorio.