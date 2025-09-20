La Selección Nacional de Voleibol Femenino de Puerto Rico cerró la fase preliminar del Final Six de NORCECA 2025 con una derrota en sets corridos ante Estados Unidos (22-25, 21-25, 13-25). Sin embargo, el equipo dirigido por Juan Carlos Núñez aseguró su clasificación a las semifinales con récord de 2-3.

“Hoy (ayer) ante Estados Unidos pudimos jugar ofensivamente los primeros dos parciales. Necesitamos estar de tú a tú en ataque con todos los rivales. Ya estamos dentro de las semifinales y tenemos que prepararnos para mañana”, expresó Núñez tras el partido.

Estados Unidos, que cerró invicto con 5-0, dominó las estadísticas colectivas: ataques (40-36), bloqueos (12-5), servicios directos (4-3) y errores (12 contra 19 de Puerto Rico).

En el primer set, las boricuas llegaron a colocarse a un punto (21-22) gracias a Paola Santiago y Hollingsworth, pero un error técnico y un remate central dieron el parcial a las norteamericanas (25-22). El segundo parcial también fue competitivo hasta el cierre, cuando un saque directo de Ella Powell sentenció 25-21. En el tercero, Estados Unidos impuso su fuerza desde el inicio y lo ganó cómodamente 25-13, con dos ataques de Jaali Winters.

Las jugadoras de Puerto Rico celebran una gran jugada defensiva ante Estados Unidos. (Norceca) ( Suministrada )

Por Puerto Rico, Paola Santiago fue la mejor anotadora con 13 puntos, seguida de Decelise Champion con 11. En tanto, Samantha Francis y Claire Chaussee aportaron 12 unidades cada una para las estadounidenses, mientras Skylar Fields sumó 10.

Ahora en la semifinal de hoy sábado, Puerto Rico se cruzará con México, quien se impuso sobre el sexto boricua por 3-2 en la primera fecha del torneo. En la otra semifinal cruzan Estados Unidos y República Dominicana, contra quienes las isleñas perdieron y ganaron, respectivamente, en sus previos partidos.

El juego Puerto Rico vs. México será hoy a las 10:00 p.m. hora de Puerto Rico.