Oscar “El Pupilo” Collazo detuvo el viernes la báscula por debajo del peso requerido para su sexta defensa titular contra el filipino Jayson Vayson, a disputarse este sábado en el Fantasy Springs Casino en Indio, California.

El villalbeño, que arriesgará los campeonatos de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine, marcó 104.6. Vayson, por su parte, registró 104.4 libras.

“Me fue muy bien. Creo que ha sido de las veces que mejor he hecho el peso, aunque siempre hago el peso bien. Esta vez, fue muy cómodo. Comí, me hidraté bastante y la verdad es que hice el peso superbién”, dijo Collazo a Primera Hora .

“No hice algo distinto. Es solo que ya me acostumbré a comer limpio. Ya mi dieta es algo que hago todo el tiempo y no necesariamente solo durante el campamento. Yo como limpio siempre y se ha convertido en algo parte de su rutina”, continuó.

Oscar Collazo y Jayson Vayson en su último cara a cara antes de su pelea este sábado. ( Suministrada / Miguel Cotto Promotions )

El campeón puertorriqueño (12-0, 9 KO’s), a su vez, se vio las caras con Vayson (14-1-1, 8 KO’s) antes de treparse al ring este sábado en la misma instalación donde ganó su primer título mundial hace dos años.

Collazo aseguró que salió con mucha seguridad de ese último cara a cara, aunque está consciente de que le espera una guerra con el filipino. Lo que sí adelantó el peleador de Miguel Cotto Promotions es que Puerto Rico verá mañana la “mejor versión” de “El Pupilo”.

“Van a ver, como siempre, a un Oscar puesto para trabajar, con una defensa intacta e inteligente. Van a ver mañana lo mejor de Oscar Collazo”, sostuvo.

La pelea entre Collazo y Vayson será la estelar de una cartelera de Golden Boy Promotions que será transmitida por la plataforma de streaming DAZN a partir de las 8:00 p.m. del sábado.

En la coestelar, la estadounidense Gabriela Fundora arriesgará sus cuatro títulos de peso mosca (112 libras) -OMB, AMB, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Mundial de Boxeo- frente a la canadiense Alexas Kubicki.