En lugar de diciembre de este año, la primera defensa titular del nuevo monarca superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Xander Zayas, apunta a que será en enero o febrero de 2026, o como tarde en marzo, según espera el invicto peleador de 23 años de edad.

Zayas recibió este viernes un homenaje en su ciudad natal, San Juan, en el complejo deportivo Rebekah Colberg de Río Piedras, y en el encuentro estuvo rodeado de múltiples excampeones mundiales boricuas y algunos púgiles activos, como el actual monarca junior mosca de la OMB, René Santiago.

Zayas se convirtió en el nuevo campeón mundial puertorriqueño de la actualidad a finales de julio, cuando derrotó por decisión unánime al mexicano Jorge Luis García, para hacerse de la faja vacante de las 154 libras de la OMB, en el famoso Teatro del Madison Square Garden de Nueva York.

Esa misma noche del 26 de julio, al bajarse del cuadrilátero como nuevo poseedor de la corona superwelter, Zayas recibió la promesa de parte del reputado promotor de la firma Top Rank, el legendario Bob Arum, que su primera defensa titular será en la isla.

En ese momento, los primeros reportes apuntaban a que sería en diciembre, pero Zayas y el director de la División de Estrategia Hispana de Top Rank, el también puertorriqueño Gardy López, indicaron el viernes que le pelea podría darse en el primer trimestre de 2026, aunque al momento no hay nada concreto pues no tienen ni fecha, ni plaza para la cartelera, ni mucho menos rival.

También falta otro elemento importante en el mundo del boxeo, como es la televisión, ya que el contrato que estaba vigente entre Top Rank y el gigante de medios especializado en deportes, ESPN, venció, y la empresa está en etapa de negociaciones con el propio ESPN y otros canales, cadenas y plataformas en busca de un acuerdo para transmitir sus siguientes carteles.

“Todavía no sabemos. Ojalá sea a principios de 2026. Estamos trabajando para que sea aquí en Puerto Rico. Es cuestión de tiempo”, dijo Zayas en un aparte con este medio, concluido el acto de homenaje que le dedicó al joven atleta el alcalde del municipio capitalino, Miguel Romero, en la cancha del Polideportivo Rebekah Colberg.

“Obviamente se tiene que ver (escoger) el oponente, que desee venir a Puerto Rico, tener un ‘venue’ donde vamos a pelear, que la promotora obviamente tenga una televisora, que ahora mismo no sabemos porque Top Rank no tiene, y pues que también deseen venir a Puerto Rico y hagan todos los ajustes para que así sea”, explicó el púgil natural de Cantera y quien además vivió durante su niñez en Las Monjas y en el Residencial las Margaritas, antes de que su familia emigrara a Orlando, Florida.

López, representante de Top Rank, señaló que lo ideal es que sea en enero o febrero, ya que aunque marzo también se presenta como alternativa, una pelea para esas fechas podría hacer que conflija con otros planes que la empresa tiene con el boricua. Zayas dijo en entrevista separada que le gustaría que fuera en enero.

“Estamos trabajando para que se dé ese sueño de Xander, que ha estado trabajando mucho tiempo para eso; se lo ha ganado. y la compañía está ‘full’ en cumplirle el sueño”, dijo López, quien desde finales de 2024, mucho antes de que Xander consiguiera su primera oportunidad titular en julio pasado, había adelantado que los planes de la empresa eran traer a combatir a la isla al púgil superwelter.

“Ya él es campeón así que tiene que enfrentar nombres clasificados en la división y hay que ver quién estaría disponible porque muchos de los clasificados tienen peleas ya casadas. Ahora mismo no tenemos un nombre en específico. Primero, lo primero, que sería eso, establecer una fecha, para luego ver qué ‘venue’ está disponible, y de ahí el rival”, explicó López.

“Sería para el primer trimestre de 2026, yo diría que empujando fuerte para que sea en enero o febrero. Marzo sería el último recurso porque tenemos otros planes con él, y podrían interferir si la pelea fuera en marzo”.

Encuentro emotivo con Tito

En el reconocimiento Zayas se presentó como el flamante monarca acompañado de su vistosa correa de campeón, y estuvo rodeado de los excampeones mundiales y miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Félix “Tito” Trinidad e Iván Calderón.

El encuentro con Trinidad fue emotivo y le sacó las lágrimas al joven Zayas, ya que la única vez que había visto en persona a Tito, fue hace unos 17 años aproximadamente, al final de la carrera del ‘Orgullo de Cupey Alto’, cuando Xander era ya un peleador aficionado con apenas seis años de edad.

MEMORABLE 🥹🇵🇷 @XanderZayas meets legend Felix Tito Trinidad since his first amateur fight at 6 years old! pic.twitter.com/PAHMCvjI2J — Top Rank Boxing (@trboxing) September 19, 2025

Casi dos décadas después volvieron a verse las caras, esta vez con Zayas como todo un campeón mundial.

Fue una manera de añadir memorias a la velada en la que también estuvieron presentes los excampeones Rafael del Valle, Alex “El Nene” Sánchez, Nelson Dieppa y Daniel Santos, así como peleadores profesionales activos como el primer clasificado de la AMB en las 112 libras (peso mosca), Yankiel Rivera.

Pero una de las cosas que más se vivió Zayas fue compartir tiempo tomándose fotos y dando su autógrafo a los estudiantes de la Escuela del Deporte de San Juan y a los de Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología.