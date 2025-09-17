Oscar Collazo ha cumplido varias metas que se propuso cuando dio el salto al profesionalismo hace apenas cinco años, pero todavía le queda una que podría lograr en 2026: convertirse en el primer campeón indiscutible boricua.

Para dar ese gigantesco paso, el púgil villalbeño (12-0, 9 KO’s) deberá primero defender este sábado los campeonatos de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine ante el filipino Jayson Vayson (14-1-1, 8 KO’s) en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California.

PUBLICIDAD

“Como todos los filipinos, viene a guerrear y con mucha hambre. Todos los filipinos son unos guerreros. Lo que ellos hacen es entrenar. Son peleadores bien sacrificados y disciplinados. Sabemos que vendrá con todo, pero la preparación de nosotros siempre está en las mejores condiciones. Estoy listo para esta pelea”, dijo Collazo en una entrevista telefónica con Primera Hora desde un gimnasio en Coachella, donde ha estado entrenando desde que partió el domingo a California.

“En el campamento, nos enfocamos en mejorar la defensa y la condición. Son cosas que ya tenemos, pero es cuestión de mejorarlas cada vez más. El boxeo es dar y que no te den, y en eso es lo que nos estamos enfocando nosotros”, agregó.

Esta pelea, que marcará la sexta defensa del puertorriqueño, será la estelar de una cartelera de Golden Boy Promotions y se transmitirá por DAZN a partir de las 8:00 p.m. del sábado, una plataforma global en la que rara vez los pesos pequeños son el plato fuerte.

Sin embargo, esto fue uno de los objetivos que se trazó Collazo cuando empezó a pelear bajo el sello de la promotora de su tocayo Oscar de la Hoya.

“Esto era lo queríamos. Poco a poco han visto la disciplina que yo tengo y lo toman en consideración. Saben que estoy aquí para trabajar. Siempre le doy gracias a Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions por darme esta exposición”, sostuvo.

El cartel del sábado es una prueba de la confianza que Golden Boy Promotions le está comenzando a tener al boricua. Pero Collazo está claro que el trabajo no termina aquí. Quiere ser considerado uno de los 10 mejores boxeadores libra por libra del mundo y, para ello, deberá ganar todos los títulos de las 105 libras.

PUBLICIDAD

“Estoy decidido que en 2026 voy por eso. Tenemos esta defensa, pero lo que queremos son las peleas de unificación, las peleas grandes, las peleas de dinero y llamen la atención”, declaró.

Al villalbeño le falta capturar las correas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Aunque no tiene problemas con enfrentar a cualquiera de los dos campeones, admitió que prefiere un combate unificatoria con el filipino Melvin Jerusalem por el del CMB. Después de todo, fue a Jerusalem a quien destronó en 2023 para convertirse en el boricua que más rápido ha ganado un título mundial, con solo siete pleitos.

“Para mí, el más viable es Melvin Jerusalem porque ya tenemos historia y se puede vender mucho mejor. Probablemente, sea en Puerto Rico, pero yo peleo donde sea”, opinó.