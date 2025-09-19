Oscar “El Pupilo” Collazo regresó esta semana al Fantasy Springs Casino en Indio, California, por primera vez desde que retó hace dos años al filipino Melvin Jerusalem por el campeonato de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Muchas cosas han cambiado en la vida del villalbeño desde aquella noche en la que se convirtió en el púgil boricua que más rápido ha ganado un título mundial, con apenas siete peleas.

Collazo ya no es aquel peleador que prometía dominar las 105 libras. Esa promesa la cumplió y en la actualidad, además de ser el monarca de la OMB, también ostenta las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de The Ring Magazine.

Pero este sábado volverá a treparse a un ring en donde todo comenzó para enfrentarse a otro filipino, esta vez, en la figura de Jayson Vayson, un boxeador con marca de 14-1-1 con ocho nocauts.

“Es un placer estar de vuelta por acá. Estoy agradecido con Golden Boy Promotions y Miguel Cotto Promotions por haberme dado la oportunidad de regresar aquí, donde gané mi primer título. Es un honor estar aquí de nuevo. Muchas personas esperaban que volviera en algún momento y se dio”, dijo Collazo en una conferencia de prensa celebrada el jueves.

“(Vayson) es un buen peleador. Sé que tiene mucha hambre y viene a pelear. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pelear y darle un espectáculo a la gente que nos estará viendo”, abundó.

La campeona indiscutible Gabriela Fundora, el monarca unificado Oscar Collazo, Jayson Vayson y Alexas Kubicki. ( Suministrada / Miguel Cotto Promotions )

Collazo tiene un récord de 12-0 con nueve por la vía fácil y será parte de la estelar de una cartelera de Golden Boy Promotions que será transmitida por la plataforma de streaming DAZN a partir de las 8:00 p.m. del sábado.

En la coestelar, la estadounidense Gabriela Fundora arriesgará sus cuatro títulos de peso mosca (112 libras) -OMB, AMB, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Mundial de Boxeo- ante la canadiense Alexas Kubicki.

Vayson, por su parte, está confiado de que la historia no se repetirá y que no será noqueado como su compatriota, actual monarca del CMB, lo fue hace dos años en el séptimo asalto.

“Vi esa pelea. Fue muy buena, pero no voy a perder esta oportunidad de ser campeón”, aseguró el retador.

Collazo, en cambio, prometió que despachará al filipino por la vía rápida con la estrategia que ha trazado para el sábado junto a su entrenador Juan De León.

Oscar Collazo muestra la tarjeta que le firmó a un fanático. ( Suministrada / Miguel Cotto Promotions )

“Cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Mucha gente dice que los boxeadores de esta división no noquean o no tienen poder, pero yo estoy haciendo la diferencia. Estoy noqueando a mis rivales y empezando a darme a conocer en el mundo del boxeo”, sostuvo el campeón villalbeño.

“Probablemente, veremos otro nocaut el sábado. Tenemos una buena estrategia. Sabemos lo que tenemos que hacer y con cuál mano lastimarlo. Será cuestión de tiempo para que llegue el nocaut”, continuó.

El combate entre Collazo y Vayson está pactado para 12 asaltos.