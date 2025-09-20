Baltimore. Trevor Rogers toleró apenas un hit en seis episodios, y los Orioles de Baltimore superaron el viernes 4-2 a los Yankees de Nueva York, quienes sufrieron un revés en su intento de alcanzar a Toronto en la cima de la División Este de la Liga Americana.

Ryan Mountcastle conectó un jonrón por los Orioles, que están en el último lugar de la división pero mejoraron a 12-5 en septiembre. Rogers (9-2) continuó su sensacional tramo de temporada, al mejorar su efectividad a 1.35 en 17 aperturas.

Los Yankees, que comenzaron la noche tres juegos detrás de los Blue Jays, vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas. Toronto perdió, 20-1, contra Kansas City en la velada, por lo que Nueva York no cedió terreno en su lucha por el liderato del Este de la Americana.

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón por Nueva York, uniéndose al club 30-30 por primera vez.

Rogers no permitió hit sino hasta la sexta entrada. Terminó con siete ponches y dos bases por bolas.

Fue su 15ª apertura consecutiva permitiendo dos o menos carreras, la racha más larga en las mayores este año.

Mountcastle inauguró la pizarra con un jonrón solitario ante Will Warren (8-8) en la segunda entrada, y los Yankees cometieron un par de errores en la sexta, para que Baltimore anotara otras dos veces. Un elevado de sacrificio de Mountcastle y un rodado impulsor del dominicano Samuel Basallo pusieron el juego 3-0.

Después de que Rogers fue retirado con 106 lanzamientos, Chisholm disparó un jonrón de dos carreras en la séptima, pero el doble impulsor de Gunnar Henderson en la parte baja dejó el encuentro 4-2.

Keegan Akin lanzó la novena entrada para su octavo salvamento.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 4-0.

Por los Orioles, el dominicano Basallo de 4-1 con una empujada.