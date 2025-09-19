Baltimore. Max Fried ponchó a 13 bateadores en siete entradas para lograr su 18ª victoria, con lo que lidera las Grandes Ligas, y los Yankees de Nueva York continuaron con su resurgimiento, al blanquear el jueves 7-0 a los Orioles de Baltimore.

La victoria acercó a los Yankees a tres juegos de Toronto, el líder de la División Este de la Liga Americana. Ambos equipos tienen nueve juegos restantes.

Nueva York ostenta un registro de 17-7 desde el 23 de agosto para ascender del tercer lugar en la división y tomar el control del comodín de la Liga Americana.

Mediante una combinación de rectas, cambios y una curva tentadoramente lenta, Fried (18-5) dominó a los Orioles, que están en el último lugar. Sus 13 ponches igualaron su récord personal, establecido el año pasado contra Boston, cuando estaba con los Bravos de Atlanta.

Fried permitió unicamente tres hits, todos sencillos, para ganar su quinta apertura consecutiva y superar un récord personal en victorias. El zurdo logró 17 triunfos en 2019 con Atlanta.

El dominicano Amed Rosario les dio a los Yankees la ventaja definitiva con un doble de dos carreras, cuando había dos outs en la primera entrada contra Cade Povich (3-8).

La pizarra estaba 3-0 antes de que Nueva York se despegara con un séptimo inning de cuatro carreras. Paul Goldschmidt conectó un sencillo impulsor, Aaron Judge pegó un elevado de sacrificio para aumentar su total de carreras impulsadas a 104 y Giancarlo Stanton añadió un doble de dos carreras.

Por los Yankees, los dominicanos Jasson Domínguez de 1-0, Rosario de 2-1 con dos impulsadas. El panameño José Caballero de 2-1 con una anotada.

Por los Orioles, el dominicano Jorge Mateo de 3-0. El boricua Luis Vázquez de 3-0.