Los Ángeles. Clayton Kershaw, tres veces ganador del premio de Cy Young. se retirará al finalizar la temporada de 2025, anunciaron el jueves los Dodgers de Los Ángeles.

El lanzador zurdo, de 37 años, quien alcanzó su ponche número 3,000 en julio, hará su última apertura de la temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los Giants de San Francisco.

El 11 veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2014 cumple su decimoctava campaña en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers. Está empatado con Zack Wheat y Bill Russell por la mayor cantidad de años en la historia de la franquicia.

Kershaw se consagró campeón de la Serie Mundial en 2020 y 2024.

“En nombre de los Dodgers, felicito a Clayton por una carrera fabulosa y le agradezco por los muchos momentos que brindó a los fanáticos de los Dodgers y del béisbol en todas partes, así como por todas sus profundas iniciativas benéficas”, dijo Mark Walter, propietario y presidente del equipo. ”Su carrera es verdaderamente legendaria, una que sabemos lo llevará al Salón de la Fama del Béisbol”.

De por vida, Kershaw tiene una marca de 222-96 y 15 blanqueadas, liderando a los jugadores activos de las Grandes Ligas.

Su efectividad de 2.54 es la más baja de cualquier lanzador en la era de la bola viva desde 1920, y su porcentaje de victorias supera a todos los lanzadores con al menos 200 victorias desde 1900.

El 2 de julio, Kershaw se convirtió en el 20 jugador y cuarto zurdo en la historia de la MLB en alcanzar los 3.000 ponches (ahora 3.039).

Kershaw hizo su debut en las Grandes Ligas el 25 de mayo de 2008.