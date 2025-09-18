Los Criollos de Caguas anunciaron el jueves la adquisición del jugador del cuadro Trei Cruz, de cara a la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Cruz llega a los Criollos procedente de los Leones de Ponce, en un canje por los lanzadores Bryant Salgado y Eric Torres.

“Estamos sumamente entusiasmados con este cambio. Trei Cruz es un jugador bien versátil, que este año ha tenido una excelente temporada en Doble A y Triple A, jugando en diferentes posiciones. Ha estado en las tres posiciones de los jardines y es un siore natural. Además, batea ambidiestro”, expresó el gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano.

Cruz, de 27 años, es hijo del exjugador de Grandes Ligas José “Cheíto” Cruz Jr. y nieto del legendario José “Cheo” Cruz.

Fue seleccionado por los Tigers de Detroit en la tercera ronda del sorteo de novatos 2020 de MLB, tras destacarse en el béisbol colegial con la Universidad Rice, en Texas.

Ha jugado cinco temporadas en las ligas menores con los Tigers, incluyendo en Triple A. Además, reforzó a los Criollos en la Serie del Caribe 2024.

“Estamos sumando jugadores nativos que puedan ser de impacto en nuestra Liga. Seguimos trabajando para tener el mejor talento disponible esta temporada”, resaltó Feliciano.

Los Criollos tendrán su primer compromiso el 7 de noviembre, cuando reciban a los Gigantes de Carolina a las 7:21 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales.