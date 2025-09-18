El boricua Ayden Owens-Delerme comenzará su participación en el decatlón del Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio este viernes a las 8:28 p.m. (hora de Puerto Rico) con los 100 metros lisos, primera de las 10 pruebas que componen la exigente modalidad.

La competencia frente a otros 24 rivales concluirá para el puertorriqueño el domingo a las 7:49 a.m., con el evento de los 1,500 metros.

“En dos días (en horario de Japón) compito en mi tercer campeonato Mundial frente a la ciudad más grande del mundo -Tokio, Japón. Agradecido de poder seguir compitiendo en el deporte que amo, representando a mi patria. Thankful for all who still believe in the kid... De PR pa’l mundo", expresó este jueves Owens-Delerme en una publicación en su cuenta de Instagram, junto a una foto.

Para Carlos Guzmán, director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), Owens-Delerme llega al Mundial como el único contendor a medallas de Puerto Rico, tras la baja por lesión de Jasmine Camacho-Quinn. Así lo había adelantado a Primera Hora .

“Lo que esperamos es que Ayden esté entre los primeros ocho y esté luchando en cada uno de los eventos para optar por una medalla”, comentó en aquel entonces Guzmán.

La expresión vino respaldada de la excelente actuación del boricua en su última competencia el pasado julio.

En el prestigioso Décastar 2025 de Talence, Francia, Ayden se coronó campeón con 8,478 puntos, superando al estonio Johannes Erm, campeón defensor, y dominando cinco de las 10 pruebas. Su récord es de 8,732.

Entre sus resultados más destacados estuvieron su triunfo en los 100 metros lisos (10.48 segundos), el lanzamiento de bala (16.13 metros), los 400 metros (46.43 segundos, récord del evento) y los 110 metros con vallas (13.72 segundos).

Un mes antes, en junio, culminó en el séptimo puesto del décalo Hypomeeting en Gotzis, Austria.

No obstante, el decatleta olímpico también carga con la experiencia amarga del Mundial de Budapest 2023, donde quedó fuera de la contienda al no superar la altura mínima en salto con pértiga cuando le restaban dos pruebas. En la edición de Oregon 2022 concluyó en el cuarto lugar.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, el boricua se alzó con la presea dorada.