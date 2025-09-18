La Selección Nacional de Voleibol femenino sumó el miércoles su segunda victoria en el Norceca Final Six al imponerse en tres parciales a Canadá en la ciudad de Guadalajara, México.

Los parciales de la victoria fueron 25-14, 25-12 y 25-19.

La protagonista del duelo fue Decelise Champion al liderar la ofensiva boricua con 12 puntos.

“Fuimos contundentes en los primeros dos sets, tuvimos buen ritmo. Pienso que en el tercero nuestro ritmo bajó porque nos confiamos un poco, pero pudimos remontar para conseguir la victoria. Hoy nos fue muy bien en la defensa, obtuvimos puntos con buenos ataques y nos fue bien el bloqueo”, expresó Champion en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Con este resultado, Puerto Rico mejoró su récord a 2-1, mientras Canadá continúa sin conocer la victoria (0-3).

En la jornada de este jueves, las boricuas enfrentarán a Cuba, mientras que Canadá se medirá a República Dominicana.

En el primer set, los bloqueos de Alba Hernández y los ataques de Champion, Valeria Vázquez y Paola Santiago marcaron el ritmo.

El segundo parcial mantuvo la intensidad con aportes ofensivos de Diana Reyes y Dariana Hollingsworth.

El tercer set presentó mayor resistencia por parte de Canadá, que logró tomar ventaja en varios momentos. Sin embargo, Puerto Rico respondió con bloqueos clave de Willmarie Rivera y Champion, y cerró el partido con una racha ofensiva liderada por Adriana Rodríguez y Hollingsworth.

El Equipo Nacional dominó en bloqueos (13-3), ataques (34-30) y servicios (4-3).

Canadá ejecutó 24 errores, mientras Puerto Rico permitió nueve.