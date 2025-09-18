Nueva York. Con las bases llenas, el último hombre al que cualquier lanzador rival quiere ver en el plato se llama Manny Machado.

El dominicano, siete veces elegido al Juego de Estrellas, demostró una vez más por qué.

Descargó un grand slam que rompió el empate contra David Peterson en la quinta entrada, lo que llevó el miércoles a los Padres de San Diego a una victoria de 7-4 sobre los Mets de Nueva York en un enfrentamiento crucial entre clubes que luchan por avanzar a la postemporada.

“El aspecto de Manny que más aprecio es su calma”, dijo el mánager de los Padres, Mike Shildt. “No hace el momento más grande de lo que es. Muchos peloteros saben que las bases están llenas e intentan hacer demasiado. Manny simplemente sabe quién está a cargo en ese momento, y es el bateador. Nada más dice: ‘voy a mantener un buen turno al bate’. Le dio un buen batazo”.

Machado les dio a los Padres una ventaja de 6-2 con su segundo grand slam de esta temporada y el decimocuarto de su carrera, el mayor número entre los jugadores activos.

Fue el primero permitido por Peterson en 130 juegos de Grandes Ligas.

“Solo estaba tratando de impulsar una carrera”, dijo Machado. “En esa oportunidad, solo se trata de conseguir una. No intentar hacer demasiado. Hay que mantenerlo simple. Creo que a veces puedes caer en el hábito de querer traerlos a todos, quieres ser el héroe. Pero al final se trata solo de conseguir una carrera”.

La victoria mantuvo a los Padres dos juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes en la División Oeste de la Liga Nacional, con 10 encuentros por disputar.

Los Padres tienen una ventaja de cinco juegos sobre los Mets en la batalla por el segundo de los tres comodines de la Liga Nacional.

Nueva York se mantuvo un juego y medio encima de Arizona en la contienda por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional. Cincinnati y San Francisco están ambos a dos juegos de distancia.

“Se sintió como un juego de playoffs”, dijo Shildt.

El encuentro estaba empatado 2-2 cuando San Diego llenó las bases con un out en la quinta entrada.

Después de quedar atrás 0-2 en la cuenta, Jake Cronenworth fue golpeado por un sinker de Peterson en el octavo lanzamiento de su turno al bate, con dos bolas y dos strikes.

Cronenworth avanzó con el toque de sacrificio del venezolano Elías Díaz, y el dominicano Fernando Tatis Jr. se recuperó de una cuenta de 1-2 para negociar una base por bolas en siete lanzamientos.

El venezolano Luis Arráez, tres veces campeón de bateo, realizó un toque de hit para traer a Machado al plato. Machado conectó una curva en cuenta completa sobre la cerca entre el jardín izquierdo y el central para su 26to jonrón de esta temporada y el tercero en los últimos cuatro juegos.

“Hablamos mucho de esto: Nos encantan los jonrones. Las pequeñas cosas llevan a cosas grandes”, dijo Shildt. “Muchos buenos turnos al bate de calidad. El toque de hit de Luis para que Manny viniera al plato, y Manny hizo un swing para un gran número”.

El grand slam de Machado proporcionó suficiente colchón para que un error en las bases en la sexta no le costara a San Diego.

Díaz disminuyó la velocidad mientras se acercaba al plato y no logró anotar desde la segunda base en un sencillo antes de que Arráez fuera puesto fuera para terminar la entrada.

Arraez hizo un intento imprudente de convertir el hit en un doble cuando Machado estaba en el círculo de espera.

“Solo pensé que era un hit, así que iba a anotar fácilmente. Por eso disminuí la velocidad al final. Nunca pensé que él iba a intentar conseguir un doble”, dijo Díaz, quien asumió toda la responsabilidad. “Tienes que terminarlo, al 100 por ciento”.

Cuando se dio cuenta de que no arribó al plato a tiempo, Díaz se llevó las manos a la cabeza con vergüenza.

“Nos alegramos de que no resultara ser una carrera crucial”, dijo Shildt. “Simplemente, lo dimos un poco por sentado. Pero es una buena oportunidad para seguir recordándonos que hasta que no toques el plato no has anotado, antes de que termine la jugada”.