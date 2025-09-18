Minneapolis. Trent Grisham conectó dos jonrones y Cody Bellinger también y los Yankees de Nueva York vencieron el miércoles 10-5 a los Twins de Minnesota.

Aaron Judge se fue de 4-3 para elevar su promedio de bateo, líder en las Grandes Ligas, a .329. Los Yankees se acercaron a cuatro juegos del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana.

Luis Gil lanzó 4.2 entradas, permitiendo cinco carreras (cuatro limpias) y nueve hits. Cuatro relevistas se combinaron para blanquear a los Twins el resto del encuentro, con Fernando Cruz (3-4) sacando cuatro outs.

Grisham empató el juego 2-2 con un jonrón solitario en la tercera entrada contra Taj Bradley (6-8). En la cuarta, volvió a conectar un jonrón profundo de Bradley para un cuadrangular de tres carreras —su 33 de la temporada— hacia la plaza del jardín derecho para poner el marcador 6-2.

Los Twins contraatacaron con una quinta entrada de tres carreras, impulsada por el sencillo de dos carreras con dos outs de Brooks Lee.

Bellinger conectó un jonrón de dos carreras en el noveno.

Lee tuvo tres hits para los Twins, mientras que Austin Martin y Royce Lewis tuvieron dos cada uno.

Las cuatro carreras limpias permitidas por Gil fueron las mismas que toleró en sus últimas cuatro aperturas combinadas (22.1 entradas en total).

Los Yankees viajan a Baltimore, donde el lanzador zurdo Max Fried (17-5, 3.03 de efectividad) se enfrentará a los Orioles el jueves para abrir una serie de cuatro juegos. Los Twins reciben a Cleveland el viernes para el primer juego de la serie, con Pablo López (5-4, 2.64) en el montículo.