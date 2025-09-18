Houston. José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y Jeremy Peña sacudió un cuadrangular y un doble para ayudar a los Astros de Houston a completar una barrida de tres juegos sobre los Rangers de Texas con una victoria por 5-2 el miércoles por la noche.

La victoria, sumada a la derrota de Seattle ante Kansas City, coloca a los Astros medio juego por delante de los Mariners por el primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana.

Jose Altuve puts the @Astros ahead with a 2-run homer! pic.twitter.com/tm1suWRtfA — MLB (@MLB) September 18, 2025

El juego estaba empatado 2-2 cuando Carlos Correa conectó un sencillo para abrir la tercera entrada. El jonrón de Altuve ante Jacob deGrom (12-8) a las gradas del jardín izquierdo puso a los Astros arriba 4-2.

Altuve tiene 37 jonrones y 100 carreras impulsadas en su carrera contra los Rangers, su mayor cantidad contra cualquier equipo.

Peña conectó un jonrón de deGrom a la primera fila del jardín derecho para iniciar el quinto de Houston y ampliar la ventaja a 5-2.

Cristian Javier (2-3) permitió cinco hits y dos carreras en seis sólidas entradas para llevarse la victoria en su séptima apertura tras perderse más de un año recuperándose de una cirugía Tommy John. Bryan King lanzó la novena entrada sin permitir carreras para su segundo salvamento.

DeGrom permitió seis hits e igualó su mejor marca de la temporada con cinco carreras. Solo duró cinco entradas después de que los Astros lo obligaran a lanzar 35 lanzamientos en la primera.

Peña abrió la entrada con un doblete antes del sencillo de Correa. Había dos outs en la entrada cuando el sencillo de Yainer Díaz impulsó a ambos, dándole a Houston una ventaja temprana.

Alejandro Osuna conectó sencillo con un out en la segunda entrada y se robó la segunda base. Los Rangers redujeron la ventaja a 2-1 con un doblete productor de Josh Jung. Cody Freeman conectó sencillo con dos outs para enviar a Jung a home y empatar el juego.

Los Rangers terminaron 2 de 8 con corredores en posición de anotar y perdieron su cuarto juego consecutivo.

La victoria le da a los Astros una ventaja de 7-6 en la serie de la temporada contra los Rangers. Han ganado la serie, llamada la Bota de Plata, todos los años desde 2017.

Ambos equipos descansan el jueves antes de que Texas reciba el primer partido de una serie de tres juegos contra los Marlins de Miami el viernes por la noche y los Mariners llegan a Houston para comenzar una serie divisional clave esa noche.