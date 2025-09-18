Boston. El roletazo dentro del cuadro del emergente Nick Sogard en la décima entrada contra Michael Kelly impulsó a Nate Eaton con la carrera de la victoria, y los Red Sox de Boston vencieron el miércoles 5-4 a los Athletics para su undécima victoria por dejar en el terreno al rival en la temporada, líder en la Liga Americana.

Eaton inició la entrada como corredor designado en la segunda base, tomó tercera con un toque de sacrificio de Carlos Narváez y anotó con un deslizamiento de cabeza para evitar el toque del receptor Shea Langeliers.

PUBLICIDAD

Chris Murphy (3-0) de Boston se llevó la victoria, lanzando un tercio de entrada. Kelly (4-4) cargó con la derrota.

Masataka Yoshida impulsó una carrera en la primera entrada para los Red Sox y Rob Refsnyder les dio una ventaja de 2-1 con un jonrón en la segunda, su noveno de la temporada.

Los Athletics anotaron una carrera en segunda ante el lanzador derecho de Boston, Lucas Giolito, gracias a un elevado de sacrificio de Darell Hernaiz que impulsó a Lawrence Butler. Fue la primera de las tres carreras impulsadas de Hernaiz en el juego, igualando su mejor marca personal.

Los Athletics agregaron tres carreras en la quinta cuando Butler recibió una base por bolas con las bases llenas y Hernaiz agregó un sencillo de dos carreras.

Boston regresó con una carrera en la quinta y otra en la sexta para empatarlo a 4.

Trevor Story, quien robó una base en la sexta entrada, fue sorprendido intentando robar la segunda base para cerrar la octava. Fue la primera vez que lo atraparon intentando robar esta temporada, tras 31 robos consecutivos, la racha más larga de este tipo al comienzo de una temporada en la Liga Americana desde que se registraron las bases robadas por primera vez en 1920.

Los Red Sox, que tienen marca de 21-26 en juegos de una carrera esta temporada, se fueron de 3 de 17 con corredores en posición de anotar y tienen 7 de 38 (.184) en tales situaciones en los primeros cinco juegos de esta serie de seis juegos en casa.

Los Athletics y los Red Sox concluyen su serie de la temporada el jueves por la tarde. El lanzador derecho JT Ginn (3-6, 4.69 de efectividad) está programado para abrir por los Atléticos, con el lanzador derecho Brayan Bello (11-7, 3.25) como oponente.