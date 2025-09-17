La ausencia de Jasmine Camacho-Quinn en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Tokio, dejó a Puerto Rico sin representación en los 100 metros con vallas y, a la vez, abrió el camino para nuevas protagonistas en el podio.

La boricua figuraba entre las contenedoras a medalla gracias a su dominio en la disciplina y a un historial que incluye dos preseas mundiales: la plata en Budapest 2023 (12.44 segundos) y el bronce en Oregón 2022 (12.23).

Sin embargo, la vallista no viajó a Japón, ya que continúa recuperándose de una lesión en el tobillo, que sufrió el pasado abril. Tampoco compitió en el Mundial de Doha 2019 por otra dolencia.

Puerto Rico llegó a la ciudad nipona con una delegación récord de 12 atletas, aunque sin su máxima figura.

En su ausencia, la suiza Ditaji Kambundji se coronó campeona mundial el domingo con tiempo de 12.24 segundos. La nigeriana Tobi Amusan se llevó la plata (12.29) y la estadounidense Grace Stark completó el podio con el bronce (12.34).

Masai Russell, medallista de oro olímpica en París 2024 y rival directa de Camacho-Quinn, finalizó cuarta con 12.44 segundos.

En aquella final olímpica de París, Russell había sorprendido con un 12.33, por delante de la francesa Cyrene Samba-Mayela (12.34) y de Camacho-Quinn, tercera con 12.36 segundos.

Ese resultado impidió a la boricua, de 29 años, revalidar la presea dorada que conquistó en Tokio 2020. Su marca y récord olímpico continúa siendo el 12.26 logrado en la semifinal en la ciudad parisina.

A lo largo de su trayectoria, Camacho-Quinn, ha sumado además un título de la Liga Diamante, conquistado en la final de Bruselas en septiembre del pasado año.

Su mejor marca fue en mayo de 2023, cuando cronometró 12.17 segundos en el USATF Bermuda Grand Prix, aunque no quedó oficializada por un viento a su favor de +3.5.