El boricua José Figueroa no logró avanzar este miércoles a las semifinales de los 200 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Tokio, al cruzar la meta en la ronda preliminar con tiempo de 20.62 segundos en la sexta posición de su serie.

Figueroa, quien debutaba en una cita mundialista, no pudo acercarse a su marca de 20.16 segundos, registrada el pasado mes en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con ese tiempo estableció, además, nuevo récord junior panamericano.

Así las cosas, Figueroa se suma a otros ocho boricuas que quedaron eliminados en las primeras rondas o única vuelta de sus eventos. En el caso de Luis Joel Castro, el portal de la World Athletics indica que no participó el lunes en su modalidad de salto a lo largo.

Puerto Rico aguarda por la participación este viernes de la boricua Rachelle de Orbeta en la prueba de marcha de 20 kilómetros, a las 6:30 p.m. El mismo día, el decatleta Ayden Owens-Delerme inicia la ronda de 10 pruebas, a las 8:28 p.m., con los 100 metros lisos. El domingo, a las 7:49 a.m., concluye con los 1,500 metros.

En otros resultados de la delegación boricua, Jerome Vega terminó el domingo en el decimotercer puesto del Grupo B en su prueba del lanzamiento de martillo. Registró 73.12 metros.

Mientras, en salto largo, Alysbeth Félix, ocho del grupo A, y Paola Fernández, seis del conjunto B, concluyeron ambas con salto de 6.58 metros.

Por su parte, Gaby Scott cronometró 52.55 segundos en los 400 metros lisos del Mundial para finalizar octava en su serie y 43 de 51 participantes. Su mejor actuación ha sido en los Juegos Olímpicos de París 2024 con tiempo de 50.52 segundos.

En los 400 metros, pero con vallas, Grace Claxton terminó séptima de su heat con 56.14 segundos. En término global, concluyó en el puesto 34 de 41 corredoras.

Eloy Benítez y Gladymar Torres también se despidieron en los 100 metros. Benítez cronometró 10.23 segundos para finalizar sexto en su heat y a solo dos centésimas de entrar entre los clasificados, ya que el colombiano Ronal Longa pasó con 10.21.

El puertorriqueño ocupó la posición 31 entre 56 competidores.

Torres, olímpica en París 2024, finalizó sexta en su serie con 11.52 segundos y quedó en la posición 44 de 60 corredoras. Su mejor registro y también marca nacional de 11.12 segundos lo impuso en la ronda preliminar de las Olimpiadas en la ciudad parisina.

En la marcha de 35 kilómetros, Naomi García hizo un tiempo de 3:21:57 horas, para el puesto 38, lejos de su marca personal de 3:11:43.